To so dileme sodobnega starševstva!

Sodobni očetje zagotovo v veliko potezah niso enaki očetom iz preteklosti. Moški so dandanes bolj vključeni v vzgojo otrok kot nekoč, dobili so nove vloge pa tudi odgovornosti.

S psihiatrom in psihoterapevtom Miranom Možino smo razpravljali, kakšna naj bi sploh bila vloga očeta v družini, kaj najbolj mori današnje moške (ko prvič postanejo starši), kakšni so vzorci sodobnega očetovstva in ali je prav, da vedno več žensk prevzema vlogo očetov (da ukazuje, vodi družino): “Ključen je odnos navezanosti, v kateri imajo starši eno pomembno nalogo, in sicer pri otroku zagotoviti občutek varnosti. Glede enakopravnosti pri vlogi v starševstvu pa je tako; ženske v zadnjih desetletjih postajajo, družbeno gledano, enakovredne moškim − moški pa imamo nalogo, kako se prilagodititi na to novo prerazporeditev moči. Del tega prehoda je tudi, da moški sprejema vloge, ob katerih bi se včasih počutil ponižanega (kuhanje, sesanje, obešanje perila itd.). Priložnost je, da se vloge razporedijo, ni pa nujno. Spreminja pa se tudi to, da so zdaj na piedestalu otroci in ne starši. Včasih je bil oče tisti najpomembnejši član družine, danes pa se vse vrti okoli otroka. Starši so zmedeni, kako otroku postaviti meje, mu kaj zaukazati … Avtoriteta pada. Okoli tega je še veliko negotovosti.”

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.