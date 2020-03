Pred kognitivni izzivi naredite pranajamo!

A vendar obstaja optimistično dejstvo: možgani imajo več regenerativnih moči, kot si mislimo. Bolj kot to, koliko možganskih celic imamo, je pomembno, kako jih uporabljamo. In seveda, kako jih lahko okrepimo!

Kateri so tisti naravni pripravki, ki lahko izboljšajo spomin?

Rožmarin: izboljša prekrvavljenost kapilar, tudi v možganih. S tem ko dobijo možgani dovolj kisika, se seveda izboljša tudi njegovo delovanje.

izboljša prekrvavljenost kapilar, tudi v možganih. S tem ko dobijo možgani dovolj kisika, se seveda izboljša tudi njegovo delovanje. Seme črne kumine: pomaga pri izboljšanju spomina in ščiti možgane. Študije so pokazale, da uporaba 1 g semen črne kumine izboljšuje spomin in pozornost. Rezultati bi naj bili vidni že po dveh mesecih uporabe.

pomaga pri izboljšanju spomina in ščiti možgane. Študije so pokazale, da uporaba črne kumine izboljšuje spomin in pozornost. Rezultati bi naj bili vidni že po Vrtnica: po spoznanjih japonskih znanstvenikov, obnavlja poškodovano živčevje in možgane ter blaži simptome demence.

po spoznanjih japonskih znanstvenikov, in možgane ter blaži simptome demence. Bazilika: premaguje mentalno izčrpanost, izboljšuje koncentracijo in spomin ter zmanjšuje tveganje za nastanek kognitivnih težav.

premaguje mentalno izčrpanost, izboljšuje koncentracijo in spomin ter zmanjšuje tveganje za nastanek kognitivnih težav. Ajda: vsebuje cink, ki je znan po tem, da pomaga ublažiti stres, ugodno pa vpliva tudi na delovanje možganov.

vsebuje cink, ki je znan po tem, da pomaga ublažiti stres, Kurkumin: krepi spomin in pomaga pri spodbujanju rasti živčnih matičnih celic. Prav zato lahko zelo izboljša stanje pri Alzheimerjevi bolezni in drugimi oblikami demence.

Marija Kočevar pa pri tem dodaja, da bi morali za zdravje možganov skrbeti že od malega: “Vse se začne v otroštvu. Najbolj pomembna je prehrana. Že v otrokovi zgodnji dobi bi morali iz prehrane odstraniti beli sladkor in nekakovostna olja ter vključiti polnovredna živila in zdrave maščobe. Za delovanje možganov so bistveni ketoni in kisik. Tu pride v poštev sistemsko dihanje, t. i. pranajama.”

Tovrstno dihanje izboljšuje koncentracijo, prekrvavljenost možganov in preskrbljenost s kisikom. Poskusi dokazujejo, da je izvajanje pranajame odlično pred kognitivnimi izzivi. Takoj po vaji pranajame je oseba namreč sposobna veliko bolje opraviti test ali mentalni izziv.

Če ne veste, kaj je pranajama in kako jo izvesti, preverite v spodnjem posnetku!

