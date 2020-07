Kako rojevajo begunke v begunskih kampih na Nizozemskem?

Klepetova voditeljica Jasmina je doživela porod, kakršnega si je vedno želela … Rodila je v domačem okolju, z babico in doulo, ob prisotnosti partnerja in v ambientu, kakršnega je planirala že od začetka nosečnosti.

Večina žensk sicer še vedno rodi v porodnišnici, ampak vsem ni dana niti ta priložnost. Še več, nekatere ženske so zaradi osebne situacije primorane roditi morda nekje na poti, brez zavarovanja, na milost in nemilost usode in dobrih ljudi.

Dr. Nina Bogerd, doula za priseljence na Nizozemskem, nam je predstavila, kako kot slovenska doula prostovoljno zagotavlja pomoč begunkam med nosečnostjo, porodom in po njem: “Na Nizozemskem je kar se tega tiče zelo dobro poskrbljeno, dejansko ni nobenih razlik v primerjavi z ostalimi nosečnicami. Povsem druga zgodba pa je bila recimo v begunskem kampu v Grčiji. Tam ni Karitasa, Rdečega križa, begunskih organizacij … Ljudje so bili res prepuščeni sami sebi. Otroci so se borili za hrano … Take stvari te res pretresejo. No na Nizozemskem jaz kot dula v begunskih kampih delam na enaki način kot s priseljenkami. Tudi partnerja vključimo v priprave. Je pa komunikacija drugačna: krajša in bolj jedrnata, kar je bližje begunkam. Porod poteka praktično na enaki način. Spremljam jih cel porod in še malo po njem ... Tudi sicer so jim na voljo ultrazvok, pregledi in ostala podpora, ki so je deležne ostale porodnice.“

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljate vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.