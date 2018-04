Rok in Mateja gore zamenjala za morje #foto

Gorske sanje

Snemanje Gorskih sanj je Daria Nožića Serinija in Vesno Ponorac, ki igrata zaljubljenca Roka in Matejo, popeljalo tudi na Obalo. Ekipi je sicer med snemanjem nekoliko nagajal veter, a sprememba prizorišča bo vsekakor še dodatno popestrila napeto zgodbo Gorskih sanj in prinesla novo romantiko v razmerje med Rokom in Matejo ...