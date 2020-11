Nocoj ne zamudite najboljših utrinkov iz oddaje Gasilci #video

V posebni oddaji Gasilci bomo tokrat lahko osvežili spomin in se spomnili vseh sedmih prostovoljnih društev v oddaji Gasilci. Moški in ženske, staro in mlado, to so gasilci in gasilke, ki se niso ustrašili novih izzivov in se soočili s poligonom.

Vsi si zaslužijo poklon, a seveda dve društvi izstopata. To sta ženski ekipi gasilk, nad katerimi navdušenja ne skriva niti voditeljica Eva Cimbola.

"Čisto vsa društva so me navdušila na svoj način. Čisto vsako društvo je imelo nekaj posebnega ali pa kakšnega posebnega člana, članico. Zagotovo pa so največji vtis na meni pustile gasilke. Ekipi Predoselj in Leskovca sta bili zame izjemni. Dekleta so pokazala toliko moči, vztrajnosti in na trenutke ženske trme, da lahko rečem samo en velik poklon."

Prihodnji petek pa ne zamudite finalne oddaje z PGD Leskovec in PGD Dragatuš.

Oddaja Gasilci bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

