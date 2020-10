Digitalni posvet z gasilcema: Pred požarom varen dom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oktober je mesec požarne varnosti, in tudi to je razlog, da bodo v ponedeljek, 19. 10., ob 17. uri v Triglav Labu organizirali dogodek na temo požarne varnosti.

Govorca na dogodku bosta Boštjan Žagar, ki je član Gasilske brigade v Ljubljani in Tomas Felker, ki prihaja iz Gasilsko reševalne službe Kranj. Poklicna gasilca bosta svetovala, kako urediti naš dom, da bo požarno varen, govorili bomo o preventivnih ukrepih, s katerimi lahko preprečimo nastanek požara v domači hiši ali stanovanju in kaj storiti, če do požara pride.

»Povsod je lepo, a doma je najlepše«, pravi slovenski pregovor. Žal pa tudi v zavetrju domačega doma nesreča nikoli ne počiva. Zato je pomembno, da poznamo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo nastanek požara v domači hiši ali stanovanju. Foto: Zavarovalnica Triglav

Na dogodku bo tudi sodelavec iz službe za škode premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav Andrej Šircelj, ki bo predstavil, kako pravilno prijaviti nastalo škodo zaradi požara doma.

S pomočjo testa lahko že pred dogodkom preverite, kako požarno varno je vaše domače okolje. Test je dostopen tukaj.

Več o dogodku in kako se nanj prijaviti, izveste na tej povezavi.

