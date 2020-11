Zvezdnik je bil med snemanjem na robu živčnega zloma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 23.25 si lahko na Planetu ogledate glasbeno dramo Nesrečniki (Les Miserables), ki jo odlikuje izjemna igralska zasedba. V njem nastopajo Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne in drugi. Same priprave na snemanje pa so bile za igralce tudi ekstremne ...

Hugh Jackman je moral za potrebe snemanja prizorov, ki se v filmu odvijajo v zaporu, opazno shujšati in celo preživeti 36 ur skoraj brez vode. Na ta način je dehidriral in izgubil napetost kože na licih in okrog oči ter s tem dobil realno podobo zapornika. "Skoraj sem doživel živčni zlom. Po 20 urah brez zaužite tekočine sem namreč dobil hud glavobol. Tako sem bil žejen, da sem hotel piti morsko vodo", je v enem izmed intervjujev dejal igralec.

Tudi režiser je bil zaskrbljen zanj. "Takih skrajnosti med snemanjem ne bi smel podpirati," je povedal Tom Hooper. Povedal je tudi, da je igralcu svetoval, naj zaužije malo tekočine, ampak da je ta vseeno ostal trdno odločen in vztrajal brez vode. Na Hughovo srečo so te prizore posneli takoj na začetku, tako da je v nadaljevanju snemanja lahko normalno pil vodo in se prehranjeval.

Jackman pa ni bil edini glavni igralec v tem filmu, ki je moral za potrebe snemanja v take skrajnosti. Na dieto pred snemanjem je morala filma tudi igralka Anne Hathaway. "Enostavno sem morala prenehati jesti," je svojo dieto komentirala igralka, ki se je za potrebe filma tudi ostrigla. Za prepričljivo odigrano vlogo prostitutke Fantine je bila kasneje sicer nagrajena tudi z oskarjem.

Trije oskarji

Film je poleg oskarja za najboljšo stransko igralko dobil tudi oskarja v kategoriji mešanja zvoka ter ličenja in pričesk. Nominiran je bil še v petih kategorijah, za najboljši film, glavnega igralca (Hugh Jackman), kostumografijo, glasbo in scenografijo.

Svojeglavi Francoz Jean Valjean po dolgoletni zaporni kazni zaradi kraje kruha naposled pride na prostost in spozna duševno zlomljeno tovarniško delavko in prostitutko Fantine. Zaobljubi se, da bo skrbel za njeno nezakonsko hčerko Cosette, toda ta se ljubezensko zaplete z revolucionarjem Mariusom. Ko Pariz zajamejo plameni francoske revolucije, se Jean znajde v neposrednem spopadu z dolgoletnim nasprotnikom, inšpektorjem Javertem.

Filmsko uspešnico Nesrečniki si lahko ogledate NOCOJ ob 23.25 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.