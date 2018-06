V soboto ob 22.20: Prijatelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po resničnih dogodkih navdahnjena zgodba o prijateljstvu med premožnim tetraplegikom in revnim temnopoltim priseljencem je osvojila občinstvo po vsem svetu. Na sporedu v soboto ob 22.20 na Planet TV.

Intouchables, 2011

V soboto, 9. junija, ob 22.20 na Planet TV

Komična drama

Režija: Olivier Nakache, Eric Toledano

Igrajo: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot

Zgodba:

Po resničnih dogodkih navdahnjena zgodba o prijateljstvu med premožnim tetraplegikom in revnim temnopoltim priseljencem. Življenji premožnega Phillipa in revnega temnopoltega prestopnika Drissa se ne bi mogli bolj razlikovati, toda usoda nepričakovano preplete njuni poti. Invalidni Phillipe išče negovalca in med prijavljenimi kandidati naleti na Drissa. Ta si službe v resnici ne želi, temveč hoče zgolj zadostiti pogojem za prejemanje socialnega nadomestila, zato se poskuša prikazati v najslabši luči. Toda Drissova spontanost je Phillipu všeč, zato ga najame, njuno prvotno nezaupanje pa počasi preraste v iskreno prijateljstvo.

Prisrčni film ima na spletni strani IMDb oceno 8.5 in je bil nominiran za zlati globus za najboljši tujejezični film, pa tudi za bafto in več nagrad cezar, medtem ko je prejel cezarja za najboljšega glavnega igralca.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.