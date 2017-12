Sobota z Vojno zvezd: Epizoda VI - Vrnitev Jedija

FILM

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983

V soboto, 30. decembra, ob 20.00 na Planet TV

Pustolovski film

Režija: Richard Marquand

Igrajo: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Ian McDiarmid, Alec Guinness

Zgodba:

V šestem delu vesoljske sage se Imperij pripravlja, da bo odpor dokončno zatrl z drugo, še močnejšo Zvezdo smrti. Medtem ko uporniške sile sprožijo velikanski napad na vesoljsko postajo, se Luke še enkrat sooči z Darthom Vaderjem v zadnjem dvoboju, pred očmi zlobnega Imperatorja. V zadnjem hipu Vader sprevidi svojo zmoto in sklene uničiti Imperatorja ter rešiti svojega sina. Imperij je tako končno poražen, Sithi so uničeni in Anakin Skywalker se z žrtvovanjem odkupi za svoja zlonamerna dejanja. V galaksiji naposled zavlada mir.

Kultni film je bil nominiran za štiri oskarje in ima na spletni strani IMDb oceno 8.4.

