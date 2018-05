Premierno na Planet TV: Zgodba o N.W.A.

Zgodba najbolj nevarne glasbene skupine na svetu, ki je sprožila družbeno revolucijo, bo premierno na sporedu v nedeljo, 20. maja, ob 22.00.

Straight Outta Compton, 2015

V nedeljo, 20. maja, ob 22.00 na Planet TV

Glasbena biografska drama

Režija: F. Gary Gray

Igrajo: O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr., Aldis Hodge, Marlon Yates Jr., Paul Giamatti, Lakeith Stanfield

Zgodba:

V sredini 80. let se je na ulicah Comptona, ki so veljale za ene najbolj nevarnih v Ameriki, rodila hip hop skupina, ki je za vedno revolucionirala glasbo. Pet mladeničev je svoje zgodbe o odraščanju v getu, podkrepljene s frustracijami in jezo, prelilo v edino orožje, ki so ga imeli na razpolago – brutalno iskrena besedila, ki so služila kot kričeč upor proti zlorabi oblasti. Ožigosani kot najbolj nevarna glasbena skupina na svetu so postali eksploziven glas zatirane in nasilno utišane generacije.

Straight Outta Compton sledi meteorskemu vzponu in padcu skupine N.W.A. in pripoveduje zgodbo mladeničev, ki so zanetili družbeno revolucijo, ki odmeva še danes.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7.9 in je bil nominiran za oskarja za najboljši izvirni scenarij.

