Premiera meseca na Planetu je Povratnik

V petek, 14. decembra, bo ob 20.00 na Planetu eden najboljših filmov zadnjih let Povratnik (The Revenant) v katerem spremljamo zgodbo o osvajanju ameriške divjine, kjer se trdoživi lovci pod vodstvom izkušenega Hugha Glassa znajdejo na begu pred indijanskim plemenom. Na poti preko neizprosne divjine Hugha napade in težko poškoduje medved, nato pa doživi še izdajstvo preračunljivega pomočnika Johna, ki umori njegovega sina, Hugha pa pusti umreti v mrazu. Toda volja po preživetju in maščevanju je močnejša in odločni stezosledec se zoperstavi smrtonosni naravi ter okrutnim zasledovalcem in se sam odpravi do postojanke …

Film, ki je Leonardu končno prinesel oskarja

V glavni vlogi je navdušil Leonardo DiCaprio, ki si je s filmom prislužil tudi težko pričakovanega oskarja, prejel pa je še številne druge nagrade, tudi zlati globus in bafto. DiCaprio, ki je v resnici vegetarijanec, je v filmu jedel bizonja jetra, naučil pa se je tudi uporabljati mušketo, zanetiti ogenj in osnov dveh jezikov ameriških staroselcev. Po končanem snemanju je dejal, da je bila vloga Glassa najbolj zahtevna v njegovi karieri.

Film je bil sicer nagrajen še z dvema oskarjema, za režijo (Alejandro G. Iñarritu) in fotografijo (Emmanuel Lubezki), nominiran pa je bil v še devetih kategorijah, tudi za najboljšega stranskega igralca (Tom Hardy). Film ima sicer na spletni strani IMDb visoko oceno 8,0.

Tom Hardy

Film so posneli pri naravni svetlobi in v kronološkem zaporedju

Režiser Alejandro Gonzalez Iñarritu se je z direktorjem fotografijem Emmanuelom Lubezkijem v želji po čim večjem realizmu odločil za snemanje pri naravni svetlobi in v kronološkem zaporedju, kar pomeni, da je imela ekipa v povprečju na voljo le eno snemalno uro in pol na dan. Ker se je produkcija zavlekla za več mesecev, se je snemalna ekipa iz Kanade preselila na jug Argentine, kjer so imeli še naprej podobne vremenske pogoje. Stroški celotne produkcije so iz načrtovanih 60 milijonov ameriških dolarjev na koncu narasli na kar 135 milijonov dolarjev.

