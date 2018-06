Nedeljski vestern: 3:10 za Yumo

3:10 to Yuma, 2007

V nedeljo, 17. junija, ob 22.30 na Planet TV

Vestern

Režija: James Mangold

Igrajo: Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster, Logan Lerman, Vinessa Shaw, Peter Fonda, Gretchen Mol

Zgodba:

Dan Evans (Christian Bale) je pošten človek, ki je vse življenje ubogal pravila, a mu je to bore malo pomagalo. Kot nekdanji ostrostrelec zvezne vojske je iz civilne vojne prišel s pohabljeno nogo in borno odškodnino, s pomočjo katere se je lahko z ženo Alice (Gretchen Mol) in dvema sinovoma preselil na skromen ranč v Arizoni. Upanje na nov začetek pa je ob srečanju s surovostjo in vse hujšo skorumpiranostjo Zahoda zbledelo.

Dolgotrajna suša je opustošila Danovo zemljo, zdesetkala njegovo čredo, pomnožila njegove dolgove ter pahnila njegovo družino na rob stradanja. Poleg tega namerava lastnik ranča, ki je prepoznal priložnost v prihajajoči železnici, Evansove pregnati z njihovega posestva. Čas se izteka, Dan pa le stoično obdeluje svojo zemljo, upa, da se mu bo nekoč le nasmehnila sreča in se noče spuščati na raven svojih mučiteljev. Vendar pa se boleče zaveda, da izgublja spoštovanje svojega najstarejšega sina Willa (Logan Lerman), štirinajstletnika, ki se navdušuje nad dogodivščinami banditov in zlikovcev, kakršne opevajo pogrošni romani o Divjem zahodu.

Film ima na IMDb oceno 7.7 in je bil nominiran za dva oskarja (za najboljšo glasbo in mešanje zvoka) ter za nagrado igralskega ceha.

