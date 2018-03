Nedeljska filmska premiera: Ujeti

FILM

No Escape, 2015

V nedeljo, 18. marca, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski triler

Režija: John Erick Dowdle

Igrajo: Lake Bell, Pierce Brosnan, Owen Wilson

Zgodba:

Pierce Brosnan in Owen Wilson v akcijskem trilerju o ameriški družini, ki se takoj po selitvi v jugovzhodno Azijo znajde sredi državnega udara in na begu pred uporniki, ki pobijajo tujce.

Ko strokovnjaku za vodovodne napeljave Jacku pri neki multinacionalki ponudijo dobro plačano službo v jugovzhodni Aziji, ta ne okleva, temveč se s svojo ženo in njunima hčerkama nemudoma preseli na drug konec sveta. Tam se družina že takoj po prihodu sreča s težavami: elektronska oprema ne deluje, na cestah pa skoraj ni avtomobilov. Naslednje jutro se Jack odpravi na tržnico, kjer izbruhnejo nasilni nemiri. Jack z grozo spozna, da so uporniki izvedli državni udar in da po mestu pustošijo oborožene tolpe, ki neusmiljeno pobijajo vse tujce. Bo Jacku s pomočjo skrivnostnega britanskega "turista" uspelo rešiti sebe in svojo družino ali bodo še pred prečkanjem bližnje meje tudi oni postali žrtve krvavega nasilja?

