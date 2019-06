Nedeljska akcija s filmom Stotnik Amerika: Zimski vojak

Captain America: The Winter Soldier, 2014

V nedeljo, 23. junija, ob 20.00

Akcijska pustolovščina

Režija: Anthony Russo, Joe Russo

Igrajo: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Hayley Atwell, Toby Jones

Zgodba:

Pravičniški vojak iz 2. svetovne vojne Steve Rogers (Chris Evans) poskuša miselnost in simbolni pomen svojega herojskega lika Stotnika Amerika prilagoditi sodobnemu svetu, vendar vedno znova naleti na moralne dileme ameriškega vojaškega posredovanja po svetu. S pomočjo neustrašne Črne vdove (Scarlett Johansson) in novega prijatelja Sokola (Anthony Mackie) poskuša Stotnik Amerika razkriti srhljivo zaroto, ki ogrozi prihodnost vsega sveta. Ob tem se mora v osupljivih dvobojih spopasti z nekdanjim prijateljem, ki so mu v sovjetskih laboratorijih oprali možgane in ga spremenili v zloveščega Zimskega vojaka.

Film je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljših posebnih učinkov, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,8.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.