Komik prvič prijel za lopar, njegov prvi nasprotnik pa kar Roger Federer #video

Danes ob 14. uri si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval komik in voditelj ameriške oddaje The Daily Show, Trevor Noah. Voditeljici je v pogovoru povedal, da je igral z Rafaelom Nadalom v teniškem dvoboju dvojic proti Rogerju Federerju in Billu Gatesu, razkril pa tudi, kako so potekali njegovi treningi in priprave na ta dvoboj.

Komik Trevor Noah se je v oddaji razgovoril tudi o teniškem dvoboju, v katerem se je skupaj z Rafaelom Nadalom pomeril proti Rogerju Federerju in Billu Gatesu. Dvoboj je potekal v Cape Townu v Južni Afriki pred 52 tisoč ljudmi.

"Bill Gates me je poklical in vprašal, ali bi želel z njim igrati tenis. Pritrdil sem, nato pa mi je povedal še, da bova igrala z Rogerjem Federerjem. Še vedno sem se strinjal, nisem pa mu povedal, da sam tenisa sploh ne znam igrati. Ker, saj veste, ko vas popularni ljudje povabijo nekam, pač greš."

Trevor Noah in Ellen, v ozadju pa utrinek s teniškega dvoboja. Foto: Printscreen YouTube

Pred dvobojem ga je Roger Federer prosil, ali mu lahko pošlje posnetek, na katerem bi se videlo, kako igra tenis. Komik se je dobil s prijateljem na teniški partiji in razkril, da je takrat prvič zapaničaril.

"Tenisa sploh ni lahko igrati. Nikakor nisem mogel zadeti žogice tja, kamor sem želel," je rekel igralec. Nato si je hitro našel teniškega trenerja, Rogerju pa rekel, da mu telefon ne dela in da mu videa do nadaljnjega ne more poslati. Nato je dva meseca treniral po dve do tri ure na dan.

Komik je voditeljici podrobno opisal, kako so potekali treningi s profesionalnimi trenerji, ki so mislili, da je Trevor profesionalni igralec tenisa.

"Ko sem prišel na trening, me je trener najprej vprašal, koliko sem tenis igral že prej. Povedal sem mu, da nič. Zasmejal se je in mi rekel, da sem zabaven. Ko mi je podal prvo žogo, sem povsem zgrešil. Vprašal me je, ali že dolgo nisem igral. Če dolgo pomeni celo življenje, potem ja, že dolgo nisem, sem mu odgovoril," je razlagal Trevor.

Ko je trener naposled le ugotovil, da je komik res teniški začetnik, mu je rekel: "In ti igraš proti Rogerju Federerju? To bo zate velik problem."

Utrinek pogovora Ellen s komikom in voditeljem Trevorjem Noahom si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu.

