Filmski konec tedna na Planet TV

Petek, 29. november

Na Planetu bo ob 20. uri na sporedu priljubljena Somrak saga: Jutranja zarja II (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2), če pa imate raje malce drugačne drame, bo ob isti uri na Planet PLUS film Na robu (On the Edge) s Cillianom Murphyjem. Ta igra Jonathana, ki po smrti očeta, ki je bil alkoholik, iz bratove hiše ukrade očetov pepel in se z ukradenim avtomobilom požene v prepad, da bi storil samomor, a preživi. Znajde se na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, kjer sarkastični Jonathan s pomočjo zdravnika in drugih pacientov spremeni svoje vedenje in spozna pomen življenja. Irska drama ima na spletni strani IMDb oceno 7,0.

Sobota, 30. november

Sobotni večer je na Planetu rezerviran za zabavo z oddajo Pri Črnem Petru, ob 22. uri pa sledi fantazijska pustolovščina Čudovita bitja (Beautiful Creatures), ki bo navdušila tudi ljubitelje sage Somrak. Film je režiral Richard LaGravenese (P.S. Ljubim te), govori pa o najstnici Leni, ki jo spremlja družinsko prekletstvo, povezano s temačnimi silami. Kljub zloveščemu slovesu pa se vanjo zagleda vročerkvni Ethan, a mlad par ima le 75 dni, preden bodo Leno dokončno omrežile temačne čarovniške moči ... V vizualno razkošnem filmu igra kopica znanih imen (Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy Rossum, Emma Thompson).

Na Planet 2 si lahko medtem ob 20. uri privoščite akcijski večer v družbi filma Kingsman: Tajna služba (Kingsman: The Secret Service) o tajni vohunski organizaciji, ki v svoj program urjenja sprejme težavnega, a obetavnega mladeniča, medtem ko svetu grozi nori genij s smrtonosnim načrtom. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,7, v njem pa igrajo Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Michael Caine in drugi.

Nedelja, 1. december

Nedeljski večer na Planetu pripada akcijskim filmom. Ob 20. uri bo za filmske sladokusce poskrbel napet triler Napad na policijsko postajo št. 13 (Assault on Precinct 13), v katerem igrajo Ethan Hawke, Laurence Fishburne, Gabriel Byrne, Maria Bello, Drea de Matteo, John Leguizamo in Brian Dennehy.

Napad na policijsko postajo št. 13

Zgodba govori o peščici policistov, ki se mora na silvestrsko noč na policijski postaji spajdašiti z zaporniki, da bi se ubranili napada oborožene tolpe. Film temelji na istoimenskem filmu scenarista in režiserja Johna Carpenterja iz leta 1976, nastalega po predlogi legendarnega filma Rio Bravo Howarda Hawksa iz leta 1959.

Ob 22.45 bo na Planetu še Hulk z Ericom Bano, na Planet 2 pa lahko ob 18.20 spremljate čudovit animirani film Knjiga življenja (The Book of Life), ki je bil nominiran za zlati globus, medtem ko bo ob 20 uri na sporedu komedija Skoraj policaja (Let's Be Cops).

