Brad Pitt skoraj pretepel sina Clinta Eastwooda #video

V enem od prizorov je Scott Eastwood, ki se je vozil na zadku tanka, pljuval sok tobaka na rezervoar. Brad Pitt in Shia LaBeouf sta menila, da je to skrajno nespoštljivo do tanka in ameriške vojaške zgodovine, zato so si izmenjali nekaj grobih besed. Filmski zvezdniki so si nato pred prižganimi kamerami skoraj zares skočili v lase. Posredovati so morali preostali člani filmske ekipe, ki so LaBeoufu in Pittu pojasnili, da Eastwood pljuva samo zato, ker mu tako veleva scenarij.

Brad Pitt in Shia LaBeouf (levo zgoraj), med njima pa Scott Eastwood

To pa ni edina zanimivost s snemanja filma Bes (Fury). Pred snemanjem tega vojaškega filma, nabitega z domovinskimi čustvi, so ustvarjalci želeli ustvariti pravo vzdušje vojne in čim bolj pristne razmere za igralce. Igralsko zasedbo so zato poslali na enomesečno vojaško usposabljanje, na katerem so na koncu vozili celo tanke.

Na teh usposabljanjih je bil tudi Brad Pitt, ki je bil veliko starejši od svojih soigralcev, a je vseeno poskrbel, da je sodeloval pri vseh vojaških treningih.

Scenarist in režiser David Ayer je na snemalnih prizoriščih od igralcev celo zahteval, da so se med seboj ruvali, da bi se na ta način bolj povezali.

O zahtevnosti snemanja filma pričajo tudi besede Brada Pitta, ki je govoril o ekstremnih razmerah na snemanju v Oxfordshiru v Angliji: "Bili smo brez obrokov, brez prh in spali na dežju. Bilo je bedno, vendar smo v tem vseeno uživali."

Akcijsko vojno dramo Bes (Fury) si lahko na Planetu ogledate v nedeljo, 7. aprila, ob 20. uri.

