Nedeljski Adrenalin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Crank, 2006

Nedelja, 7. julij, ob 23.00 na Planet TV

Akcijski film

Režija: Mark Neveldine, Brian Taylor

Igrajo: Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam, Carlos Sanz

Zgodba:

Chev Chelios je poklicni morilec, ki dela za zločinski sindikat z zahodne obale. Njegovemu dekletu Eve se še sanja ne, kaj Chev v resnici počne, on pa si želi, da bi pri tem ostalo, saj namerava v kratkem zapustiti kriminal in se posvetiti izključno njej. Toda stvari se precej zapletejo.

Chevu njegov rival in nekdanji delodajalec, morilec po imenu Verona, v telo vbrizga strup, ki se imenuje Pekinški koktajl. Ta ga bo ubil, če mu bo srčni utrip padel pod določeno mejo. Da bi ostal živ, se po pomoč zateče k prijateljema Kaylu in Docu Milesu, pri tem pa mora paziti, da je njegov utrip vedno dovolj visok. Chev je odločen, da bo z njuno pomočjo dobil odgovore, ki jih išče, pri tem zaščitil Eve in se maščeval vsem izdajalcem.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7.0.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.