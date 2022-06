Poglejte, kdo se bo tokrat pomeril v Družinskem dvoboju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva ekipa v Družinskem dvoboju bodo tokrat Frizerji, ustvarjalna, kreativna in mladostna skupina profesionalcev, ki bodo glavnik in škarje za nekaj trenutkov zamenjali s premišljevanjem, kako je 100 Slovencev odgovorilo na zabavna vprašanja.

Pod natančnim očesom glave družine Aske se bodo frizerji Rok, Sarah in Lejla pomerili s Klepetuljami, vzgojiteljicami, katerih glava družine je Katarina, v ekipi pa so še pevka in skladateljica Nika, ljubiteljica klavirja Urška ter učiteljica smučanja Mojca.

Katera ekipa bo v Družinskem dvoboju uspešnejša, preverite nocoj na Planetu.

