Nov dan v Baru: Kaj se po vroči noči dogaja z Laro in Žigo?

Vsi vemo, da je lahko jutro po prekrokani noči precej sramotno. Sploh če smo počeli stvari, na katere nismo najbolj ponosni. Kako pa sta se po prvi noči v Baru, ko so popustile zavore in smo videli, da sta se predala strastem, drug do drugega vedla Žiga in Lara?

V sinočnji oddaji smo videli, da je bilo v resničnostnem šovu Bar izredno pestro že prvo skupno noč. Najprej so se barovci in barovke spoznali z Barovim menedžerjem Emijem, skupaj so nazdravili uspešnemu sodelovanju in vodenju bara, po Emijevem odhodu pa sami nadaljevali zabavo, ki je trajala dolgo v noč.

Ni manjkalo petje in plesa, prav tako ne mečkanja, kot pravimo pogovorno. Lara in Žiga sta si namreč že prvo noč padla v objem in se kljub prisotnosti kamer predala strastem.

Tudi v postelji, ko je bil čas, da barovci in barovke ležejo k počitku, sta se stiskala drug k drugemu, se poljubljala in ljubkovala.

Kaj pa se je zgodilo zjutraj, ko se je noč umaknila dnevu? Jima je bilo neprijetno, ko sta se zavedla, da so jima popustile zavore? Se bo med njima spletlo kaj več ali je šlo le za vročo romanco za eno noč?

