Kako po prekrokani noči varno domov? #foto

Če si boste v veselem decembru zaželeli malce sprostitve, lahko zavijete v Bar, kjer barovci za vas v prazničnem mesecu pripravljajo pestro dogajanje. Da se boste lahko povsem brez skrbi prepustili zabavi, pa poskrbite tudi za varno pot domov. Najpreprostejši način za to je Taxi Cammeo, ki vam ga bo priporočil prav vsak od barovcev. Najboljše pri tem pa je, da si prevoz domov lahko naročite kar prek aplikacije na pametnem telefonu.

Taxi Cammeo ponuja najboljše taksi storitve na trgu, kar jih je pripeljalo do tega, da potrebujejo nove voznike.

Vas zanima dinamično in zanimivo delo?

Bodočim kolegom ponujajo najboljše pogoje v panogi, kar pomeni, da dobijo redno plačilo za opravljeno delo, pogodbo o zaposlitvi, redno plačevanje njihovih prispevkov, stimulativni zaslužek, šolanje in uvajanje pred začetkom dela ter 24-urno podporo med delom na terenu.

Tudi barovci prisegajo na Taxi Cammeo.

Gre za dinamično in zanimivo delo, ki ga lahko opravlja skoraj vsak, ne glede na spol in leta, pogoj sta le veselje do vožnje in volja do dela. Vse preostalo vas bodo naučili njihovi mentorji, ki vam bodo vedno na voljo. Vsi bodoči Cammeovci, zainteresirani za delo, redno ali honorarno, se lahko prijavijo na e-poštni naslov delo@cammeo.si.