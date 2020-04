Odškodnina za prometno nesrečo – brezplačno pravno svetovanje

Oglasno sporočilo

Odškodninskemu zahtevku je namreč treba dodati tudi izvide zdravniškega pregleda oziroma dokazilo, da je oškodovanec po prometni nesreči obiskal zdravnika. Zdravnika je treba obiskati najkasneje v treh dneh po nesreči, v primeru hujših poškodb pa je lahko ta čas tudi nekoliko daljši – vendar ne daljši od 10 dni. Zdravnika je torej treba obiskati čim prej. Prav tako pa je pomembno, da je odškodninski zahtevek ustrezno izpolnjen ter da mu priložite tudi vso drugo dokumentacijo, saj je to pogoj za to, da bo odškodninski zahtevek uspešno rešen. Pri tem vam lahko pravno svetuje tudi Visoka odškodnina Planinšec, ki se ukvarja prav s tem področjem: pri tem so zelo uspešni, njihovo svetovanje pa je brezplačno.

Kako ravnati v primeru prometne nesreče?

Ko pride do prometne nesreče, so udeleženci presenečeni, pogosto tudi šokirani, pretreseni, zaradi česar se ne odzovejo vedno ustrezno oziroma tako, kot bi se odzvali v drugačnih okoliščinah. Vendar pa je prav ustrezno ravnanje takoj po prometni nesreči bistveno za to, da lahko za poškodbe na avtomobilu ali telesne poškodbe voznika in drugih udeležencev zahtevate in dobite primerno odškodnino. Zato je dobro vedeti, kako je treba ravnati v primeru prometne nesreče oziroma kaj je treba narediti takoj po njej. Najprej je seveda pomembno, da oskrbite morebitne ponesrečence in pokličete pomoč reševalcev ali gasilcev, če je to potrebno, prav tako pa je čim prej po nesreči dobro:

- Fotografirati prizorišče nesreče in poškodbe na avtomobilih oziroma vso preostalo materialno škodo.

- Izpolniti evropsko poročilo o nesreči, pri čemer je bistveno, da so na njem vsi podatki in da je poročilo čim bolj natančno izpolnjeno, z vsemi podrobnostmi, ki bi bile lahko pomembne, da je iz poročila jasno, kako je do nesreče prišlo in kdo je bil povzročitelj.

- Poklicati policijo – to sicer ni nujno, a je priporočljivo, sploh če je zaradi prometne nesreče nastala večja škoda ali hujše telesne poškodbe, prav tako pa je treba policijo poklicati, če je voznik drugega vozila pod vplivom alkohola, nima ustreznega zavarovanja ali pa se ne želi izreči kot povzročitelj, čeprav okoliščine kažejo, da je nesrečo povzročil prav on. Če policije ne pokličete takoj po prometni nesreči, pa je treba policijo v roku 24 ur po nesreči obvestiti o njej, da se naredi uradni zaznamek.

- Čim prej obiskati zdravnika, četudi telesne poškodbe udeležencev na prvi pogled niso tako hude, da bi bilo to potrebno, saj se lahko posledice nesreče pokažejo šele po nekaj dneh. Zdravnika je treba obiskati v treh dneh po prometni nesreči, najbolje pa še isti dan, ko je do nesreče prišlo. Pri tem naj zdravnika obišče tako voznik kot tudi vsi preostali sopotniki, ki so bili med nesrečo v vozilu.

Dokumentacija za odškodninski zahtevek

Če imate poleg evropskega poročila še policijsko poročilo o nesreči ter dokumentacijo ali zdravniški izvid, ki ste ga pridobili takoj po nesreči ali v naslednjih treh dneh po njej, boste odškodnino veliko lažje in hitreje dobili. Odškodnina za prometno nesrečo za telesne poškodbe ali škodo na vozilu se namreč izplača na podlagi odškodninskega zahtevka, ki mu mora biti priloženo čim več dokazov, da je do prometne nesreče res prišlo in kakšne so bile njene posledice, pa naj je šlo za gmotno škodo na avtomobilu ali telesne poškodbe. Prav tako pa imate več možnosti za to, da dobite odškodnino za prometno nesrečo, če vam pri celotnem postopku pomaga odvetnik, ki se dobro spozna na odškodninsko pravo in postopke za pridobitev odškodnine.

Vedeti je namreč treba, da vam po zakonu odškodnina za prometno nesrečo sicer pripada, vendar pa so zavarovalnice pri teh postopkih veliko bolj izkušene kot vi, zato marsikateri odškodninski zahtevek zavrnejo, ker je nepopoln oziroma mu ni priložena vsa potrebna dokumentacija. Vendar pa to, da zavarovalnica zavrne odškodninski zahtevek, še ne pomeni, da je postopek končan in da ne morete dobiti pravične odškodnine, saj lahko na sklep zavarovalnice podate tudi pritožbo. Vsekakor pa se je v takem primeru pametno obrniti na odvetniško pisarno, kjer vam bodo izkušeni pravniki znali svetovati glede postopka in o tem, kakšna odškodnina vam sploh pripada.

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do odškodnine

Če ste doživeli prometno nesrečo, vam pripada pravična odškodnina, vendar pa jo boste dobili le, če boste dodali ustrezno izpolnjen odškodninski zahtevek z vso pripadajočo dokumentacijo. Visoka odškodnina Planinšec vam lahko pomaga pri:

pridobivanju informacij o tem, ali so izpolnjeni vsi pogoji za to, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo in kako jo dobiti,

izračunu višine odškodnine, ki jo lahko pridobite z oddajo odškodninskega zahtevka,

pojasnjevanju postopka za pridobivanje odškodnine za prometno nesrečo,

pripravi vse potrebne dokumentacije za odškodninski zahtevek,

pripravo odškodninskega zahtevka,

strokovnim svetovanjem na področju odškodninskega prava,

pri pritožbah in vseh nadaljnjih postopkih,

pri tem, da bo vaša odškodnina za prometno nesrečo čim višja.

Brezplačno pravno svetovanje o odškodninah Visoka odškodnina Planinšec se pri svojem delu zavzema za to, da njihove stranke prejmejo čim višjo odškodnino v čim krajšem času, predvsem pa tako, da prav vse uredijo oni. Pri tem so pomagali že številnim in lahko uspešno pomagajo tudi vam. Pravni nasvet lahko pri njih dobite celo brezplačno, zato z njimi čim prej kontaktirajte in poskrbeli bodo za to, da dobite ustrezno odškodnino, ki vam pripada!

