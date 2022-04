To je pokazala zadnja meritev moči strank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnjih podatkih Parsifalove raziskave o volilnih preferencah bi največ vprašanih volilo stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci bi ji glas namenilo 28,2 odstotka vprašanih. Sledita ji Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki bi ga volilo 21,1 odstotka vprašanih, in SD Tanje Fajon z 9,0-odstotno podporo. Na četrtem mestu je NSi Mateja Tonina, sledi Levica Luke Meseca in gibanje Povežimo Slovenijo. Pod parlamentarnim pragom ostajata LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek.