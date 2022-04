Matej Tonin: Zakon Levice je preprosto nor #video

"Žal mi je, da ne živimo v prekrasnem novem svetu, kjer bi bili vsi prijatelji in kjer bi vladal mir. Imamo sile in ljudi, ki imajo slabe namene."

"Žal mi je, da ne živimo v prekrasnem novem svetu, kjer bi bili vsi prijatelji in kjer bi vladal mir. Imamo sile in ljudi, ki imajo slabe namene." Foto: Bojan Puhek

O predlaganem zakonu Levice o obdavčitvi praznih stanovanj so v stranki NSi napovedali posvetovalni referendum in s tem blokirali sprejetje zakona v tem mandatu. "Odgovor je preprost, in sicer zato, ker je zakon Levice preprosto nor. In v NSi bomo naredili vse, da se ne uveljavi – ne v tem in ne v naslednjem mandatu," je v intervjuju za Siol.net odločitev stranke pojasnil njen predsednik in obrambni minister Matej Tonin.

Kdo je Matej Tonin? Foto: Bojan Puhek



Matej Tonin se je rodil 30. julija 1983. Študiral je politologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2010 magistriral iz osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve.



Politično je aktiven od leta 2001, ko se je včlanil v stranko NSi. Na lokalnih volitvah v letih 2006, 2010 in 2014 je bil izvoljen v občinski svet občine Kamnik. Leta 2007 je začel sodelovati s poslansko skupino NSi kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi, leta 2008 je začel samostojno podjetniško pot. Podjetje Vizija, ki se je ukvarjalo z videoprodukcijo, je vodil do leta 2011, ko je bil na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca v DZ, za poslanca je bil izvoljen tudi na parlamentarnih volitvah leta 2014, v obeh mandatih pa je bil imenovan tudi za vodjo poslanske skupine NSi. Od leta 2011 je v DZ član odbora za obrambo, od leta 2012 pa tudi član parlamentarne skupščine zveze Nato. Leta 2018 je prevzel vodenje NSi in bil istega leta na predčasnih parlamentarnih volitvah znova izvoljen za poslanca, na ustanovitveni seji pa tudi za predsednika DZ. Po oblikovanju manjšinske vlade je prevzel vodenje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. 13. marca 2020 je bil imenovan na položaj ministra za obrambo.



Z vami smo se pogovarjali teden dni po začetku ruske invazije. Danes je 46. dan vojne v Ukrajini in iz dneva v dan se dogajajo hujša grozodejstva. Kako zdaj ocenjujete dogajanje?

Naša generacija si ni predstavljala, da bo tovrstne grozne podobe v 21. stoletju videla na evropskih tleh. Vsi smo bili prepričani, da je Evropa tako civilizirana, da se to ne more več ponoviti. Vedno znova pa človeštvo dokaže, da mir in varnost nista samoumevna in da si moramo za to vsak dan znova prizadevati.

Pretresen sem nad podobami iz mest, ki jih je ruska vojska zapustila. To, kar se je zgodilo v Buči in drugih mestih, so eklatantni vojni zločini, ki jih je treba preganjati na haaškem sodišču. Ruske navedbe, da je vse inscenirano, ovržejo satelitske slike.

Narediti moramo vse, da se ta vojna čim prej končna, za kar sta potrebni dve stvari. Prvič, to vojno moramo za Putina narediti čim bolj finančno nevzdržno, za kar so ključne sankcije. S temi sankcijami bomo Putinov vojaški stroj ustavili. Druga stvar je, da pomagamo Ukrajincem, da lahko vzdržijo ruski napad. Vsak dan, ko Ukrajina zdrži silovite napade, je Rusija bolj pripravljena na pogovore za končanje vojne.

Nihče ne more napovedati, pa vendarle, kdaj se bo po vašem mnenju končala ta agonija in kakšen bo izid? Bi lahko to, kar se dogaja, privedlo do tretje svetovne vojne?

Ekonomisti ocenjujejo, da sta glavni dovod denarja, da Putinov vojaški stroj lahko funkcionira, nafta in plin. To je svež denar, ki še vedno vsak dan priteka v Rusijo, in s tem, ko kupujemo rusko nafto ali ruski plin, dejansko pomagamo, da se Putinov vojaški stroj vrti. Po teh grozodejstvih v Buči so vse glasnejše navedbe, da se bo Evropa in s tem Slovenija odločila za nov sveženj sankcij. Mi podpiramo ostre sankcije zoper Rusijo, ker si želimo, da bi bile te sankcije učinkovite, kratkotrajne in da bi delovale. Sankcije naj se ne razvlečejo na dolgi rok, ker potem ne bodo učinkovite. Če bo celotna EU uveljavila embargo na ruski plin in nafto, ekonomisti napovedujejo, da se bo Putinov vojaški stroj oziroma gospodarstvo Rusije zlomilo v treh mesecih. To je tista črta, na kateri bi se ta vojna lahko ustavila, ker preprosto ne bi bilo sredstev, s katerimi bi jo financirali.

Na vaše drugo vprašanje, ali se lahko ta stvar prelije v tretjo svetovno vojno, je odgovor ne. In to zato, ker imamo Nato in pogum Ukrajincev. Zavezništvo Nato je tako učinkovito obrambno zavezništvo, da vsi indici kažejo, da tudi Rusija dela vse, da bi se izognila neposrednemu konfliktu z Natom. Gre za pomemben odvračalni učinek. Druga stvar pa je, da konflikt ostane v mejah Ukrajine in se ne širi naprej. Skratka, to ne bo preraslo v tretjo svetovno vojno in tudi ni pričakovati, da bi se konflikt širil zunaj meja Ukrajine.

Mi smo vedno delovali po načelu, da je enotna EU najmočnejše orodje, ki ga imamo zoper Putina. Kot Evropska unija si moramo prizadevati, da še naprej ostanemo enotni in solidarni, zato Slovenija ni napovedovala solističnih akcij. Ves čas zagovarjamo, da naj bodo sankcije silovite, močne in kratkotrajne. Slovenska vlada in naši ministri delajo vse, da se na uvedbo sankcij tudi ustrezno pripravimo. V teh dneh je bil naš minister Jernej Vrtovec v Katarju, bil je tudi na Krku, kjer se je dogovarjal o tem, kako nadomestiti ruski plin in nafto. Slovenija se aktivno in odgovorno pripravlja na trenutek, ko bo celotna EU uvedla popoln embargo na ruski plin in nafto.

Vlada je potrdila, da se bo do 200 slovenskih vojakov pridružilo Natovi bojni skupini na Slovaškem. Kako daleč so postopki, koliko je vojakov, kako so opremljeni, kje so trenutno?

Slovenska vojska bo predvidoma v prihodnjem tednu pripravljena na premik na Slovaško. Točen datum je odvisen od dogovora s Slovaki. Računam, da bodo naši vojaki na Slovaško prišli do konca aprila. Prvotno se bo na Slovaško odpravilo 99 vojakov, v nadaljevanju pa se bo to število še nekoliko povečevalo. S tem zveza Nato krepi svojo navzočnost na vzhodnem krilu zavezništva. Gre za močan odvračalni učinek. Rusiji pošiljamo jasno sporočilo, da je ozemlje zavezništva nedotakljivo in smo ga pripravljeni enotno braniti.

Slovenija ima v Kijevu diplomatskega predstavnika Boštjana Lesjaka. Kako potekata njegovo delo in celotna odprava, kaj sporoča Lesjak? Se počuti varnega?

Šele zdaj, ko imamo v Kijevu svojo diplomatsko misijo, se kaže njena prava vrednost. Pomembno je, da dnevno dobivamo neposredna poročila o razmerah v Kijevu in Ukrajini. Te informacije so za Slovenijo in zavezništvo izjemno dragocene, saj izvirajo neposredno s terena. Druga stvar je, da imamo zdaj v Kijevu tudi svoje ljudi, ki državi pomagajo pri koordinaciji dostave humanitarne pomoči in preostale materialne pomoči. Z ljudmi na terenu je delo mnogo lažje, kar potrjuje, da je bila odločitev prava. V teh dneh tudi druge države napovedujejo, da bodo svoje misije vrnile v Kijev.

V zadnjih dneh, ko so se Rusi umaknili, so se konstantna bombardiranja in poki granat zmanjšali, tako da so noči nekoliko bolj mirne, kot so bile na začetku te misije. Gospod Lesjak se zaveda, da gre za nevarno območje, in se temu primerno tudi samozaščitno vede.

Kako komentirate stališče Viktorja Orbana do Ukrajine?

Z njim se ne strinjam. Naša moralna dolžnost je, da v teh težkih trenutkih pomagamo Ukrajini. Ukrajina se za nas bori na več frontah. Najprej se bori za naš način življenja in naše vrednote. Borijo se tudi, da se ta konflikt ne širi in da ostaja v mejah Ukrajine. Če poslušamo ruske politike na njihovi nacionalni televiziji, so bile ideje o "osvoboditvi" Moldavije, Gruzije in nekaterih drugih ozemelj zelo ambiciozne in velikopotezne. To, da so jih v Ukrajini zaustavili, je zmanjšalo Putinove aspiracije vsepovsod.

Slovenija Ukrajincev ni pustila samih. Tukaj imamo mirno vest, izhajajoč tudi iz svojih zgodovinskih izkušenj, ko smo se prav zaradi pomoči prijateljev in partnerjev leta 1991 lahko osamosvojili. Strinjam se s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, da ima zlasti Madžarska, ki je neposredna soseda Ukrajine, še nekoliko več manevrskega prostora za različne oblike pomoči. Zakaj se je predsednik vlade Viktor Orban odločil tako, kot se je, ve le on sam.

Levica se zavzema za demilitarizacijo in izstop iz zveze Nato. Vaš komentar.

To je ekstremno neodgovorno stališče. Če kdaj, se je v času ukrajinske krize pokazala vrednost zavezništva Nato. Za pravilna so se izkazala tudi naša prizadevanja za modernizacijo Slovenske vojske. Suverena država potrebuje učinkovito obrambo. Varnost je predpogoj za delovanje vseh preostalih podsistemov družbe.

Ker smo člani Nata, se nam nekaj podobnega, kot se dogaja Ukrajini, ne more zgoditi. Peti člen severnoatlantske pogodbe pravi, da je napad na enega napad na vse. Naši zavezniki, Slovenija in 29 drugih držav, so zavezani, da nas bodo v primeru napada branili z vsemi sredstvi. In drugič, Nato za Slovenijo predstavlja najcenejšo obrambo in varnost. Ker smo v zavezništvu, Sloveniji ni treba vlagati v izjemno drage obrambne sisteme, saj jih zavezništvo zagotavlja namesto nas.

Z idejami o demilitarizaciji smo se ukvarjali že leta 1991. Če bi te utopije prevladale, danes Slovenija ne bi bila samostojna, saj se ne bi imeli s čim upreti jugoslovanski armadi. Žal mi je, da ne živimo v prekrasnem novem svetu, kjer bi bili vsi prijatelji in kjer bi vladal mir. Imamo sile in ljudi, ki imajo slabe namene. Slovenija razvija obrambne sile, ki so v prvi vrsti namenjene naši obrambi in odvračanju vseh, ki želijo škodovati naši varnosti.

Dobra dva tedna nas ločita od volitev. Kako je vojna v Ukrajini vplivala na vašo predvolilno kampanjo?

Zelo. Vojna v Ukrajini je spremenila fokus volilne kampanje. Načrt NSi je bil, da bo glavna tema zakon o dohodnini, se pravi prihodnje obdavčenje, davki na naše plače. Vsem dostopno javno zdravstvo, boljše poslovno okolje in ne nazadnje vprašanje demografske zime. Imamo odličen program, kar nam priznavajo vsi, in prepričljive odgovore. Te teme so zdaj ostale v senci vojne v Ukrajini.

Kriza v Ukrajini je pokazala tudi na to, da smo imeli v NSi prav, ko smo opozarjali, da moramo za Slovensko vojsko nameniti več sredstev in jo po letih stagnacije ustrezno modernizirati. Varnostni izzivi in zagotavljanje učinkovite obrambe bodo ključni za prihodnost celotne Evrope in v NSi se tega zavedamo.

V stranki med ključne izzive po volitvah postavljate krepitev zdravstvenega sistema, gospodarski razcvet Slovenije, debirokratizacijo in skrb za demografijo. Konkretno, kakšen je en ukrep za vsako od naštetih področij?

Pojavljajo se velike razlike med rezultati različnih javnomnenjskih raziskav. Kako to komentirate, verjamete javnomnenjskim raziskavam?

Glavna in najpomembnejša anketa bodo volitve 24. aprila. Glede volitev je moj občutek zelo dober, izhaja pa iz tega, da hodimo po Sloveniji in se srečujemo z ljudmi, ki so zadovoljni z delom ministrske ekipe NSi. Zadovoljni so s tem, kar smo naredili. Izražajo nam podporo, ker si še naprej želijo tako učinkovite ekipe, ki bi nosila del odgovornosti za vodenje Slovenije.

Pri javnomnenjskih anketah je odvisno, katero pogledaš. V nekaterih nam kaže zelo dobro, v drugih povprečno. Bistveno pa je, da NSi vse ankete kažejo boljši rezultat, kot smo ga dosegli na zadnjih državnozborskih volitvah. To nas navdaja z optimizmom. Ljudem bi svetoval, da se z anketami ne ukvarjajo pretirano, pač pa nas poslušajo in sodijo po naših dejanjih. To bo najboljše zagotovilo, da se bodo odločili prav.

Ali bi bil za vas poraz, če bi vas na volitvah prehitelo gibanje Povežimo Slovenijo? Kaj bi to pomenilo za NSi?

Mi ne tekmujemo z drugimi strankami, mi želimo predvsem nagovoriti ljudi. Želimo biti boljši, ponuditi boljše odgovore za prihodnost. Ne lotevamo se negativnih kampanj. Predstavljamo svojo vizijo gospodarsko močne in uspešne Slovenije, v kateri bo vsak lahko razvil svoje talente. Davki morajo biti razumni in taki, da ljudi spodbujajo, da delajo in ustvarjajo. Zagovarjamo sistem vsem dostopnega javnega zdravstva, ki ne temelji na preživetih socialističnih konceptih. Denar mora slediti pacientu. Vsak mora priti do zdravnika, ko ga potrebuje. Poseben poudarek namenjamo našim družinam. Odločitev za otroka ne sme dodatno obremeniti družinskega proračuna.

V volilni kampanji želimo predstaviti učinkovito delo naše ministrske ekipe. V samo dveh letih smo z mrtve točke premaknili projekte, ki jih pretekle leve vlade niso zmogle v več mandatih. In to je bistvo volilne kampanje NSi.

Odgovor je preprost, in sicer zato, ker je zakon Levice preprosto nor. V Novi Sloveniji bomo naredili vse, da se ne uveljavi – ne v tem in ne v naslednjem mandatu. Levica je želela dodatno obdavčiti vse nepremičnine, večje od 120 kvadratnih metrov. Po odločni akciji NSi so mejo obdavčitve dvignili na 160 kvadratnih metrov. To je neposredni napad na slovensko podeželje, kjer so ljudje v preteklosti gradili večje hiše. Če povem plastično: luksuzno stanovanje v središču Ljubljane, ki meri 160 kvadratnih metrov, ne bo obdavčeno. Obdavčene pa bodo hiše v Halozah, Prekmurju in Beli krajini. Na podeželju ni nepremičninskega balona. Ključen problem je, da se ljudje izseljujejo, in tak zakon bi to še pospešil.

Najbolj problematičen pa je koncept. Levica ljudem očitno lastnine ne bo pobirala na silo, ampak bodo z visokimi davki ljudi prisilili, da bodo premoženje preprosto prodali. NSi bo naredila vse, da te škodljive politike prepreči.

Stranke KUL so se povezale in izražajo močno nasprotovanje desnim strankam. Vi zagovarjate povezovanje. Bi šla NSi v levo vlado, se vidite v koaliciji z Robertom Golobom?

Je čas pred volitvami in je čas po volitvah. Za čas volilne kampanje je značilno, da stranke želijo pokazati, kje so različne in drugačne. Potem pa pride čas po volitvah, ko smo stranke dolžne medsebojno sodelovati zaradi našega proporcionalnega volilnega sistema. Nobena stranka sama ne more sestaviti vlade.

Zaradi našega volilnega sistema ne bo pomembno, kdo bo na teh volitvah zmagal, ampak kdo bo sposoben oblikovati naslednjo vlado. Zelo pomembno bo, katera stranka bo tretja, četrta, peta in tako naprej. Te stranke bodo dajale barvo bodoči koaliciji. Vsaka stranka, ki izključuje vnaprej, si oži svoj manevrski prostor. Po volitvah se bomo morale stranke osredotočiti na iskanje skupnih točk in to vzeti za temelj, na katerem bomo oblikovali vlado. NSi je odprta za pogovore z vsemi. Vlado pa bomo sestavili s tistimi, za katere verjamemo, da bi lahko skupaj uresničili večji del našega programa. Mi v vlado ne gremo zato, da bi imeli položaje ali službe, ampak zato, da lahko neke stvari uresničimo. Zato, da bi vsi ljudje živeli bolje.

Eden izmed novih obrazov je nekdanji šef uprave GEN-I Robert Golob. Podporo mu je izrazil tudi Zoran Janković. Na Siol.net smo objavili uradni zaznamek v zadevi farmacevtka. Kako komentirate sporno zaposlitev? Gospa Ravnikar je v zameno za spolne usluge dobila zaposlitev v ljubljanski lekarni.

Zavržno, nesprejemljivo, da nekdo izkorišča žensko, ki je v silovitih stiskah. Ne znam izbrati pravih besed. Če izkoristiš človeka, ki je v stiski, je to groba, najbolj vulgarna stvar, ki jo lahko narediš. Moram reči, da se mi ta ženska iskreno smili. Me pa preseneča odziv medijskega sveta. Zdi se, kot da je vse v redu in da stvar ne obstaja. To me preseneča in boli. Jaz tukaj vidim tudi dvojne standarde našega pravosodnega sistema. Če si na pravi strani, očitno lahko nekaznovano uideš tudi takim stvarem.

Objavili smo tudi zgodbo, kako sta tesna Golobova sodelavca Andrej Ribič in Martina Pohar po nenavadnem postopku in za precej nižjo ceno prodala stanovanje direktorju Elektro energije Bojanu Kumru. Kakšen je vaš komentar?

Ne vem, kje so zdaj tisti, ki so jih polna usta poštenosti, drugačne politike in obljub o boljši Sloveniji. Priporočam jim, da najprej pometejo pred svojim pragom. Tukaj je šlo za eklatantno zlorabo in prilagajanje postopkov, da je stanovanje dobila točno določena oseba. Želim si, da bi primer preiskale tudi pristojne institucije, ki so v nekaterih primerih zelo aktivne, v drugih pa molčijo.

Volilna kampanja se je prejšnji teden uradno začela in s tem tudi televizijska soočenja kandidatov. Kako ocenjujete dogajanje do zdaj?

Moja ocena je, da je na soočenjih preveč kandidatov. Težko je v nekaj minutah, ki jih imaš na razpolago, razviti vizijo prihodnosti. Včasih imam občutek, da gre bolj za lepotno tekmovanje, kdo bo imel kakšno besedno bravuro, lepši kostim ali pričesko. Želim si več soočanja različnih konceptov. Tudi mediji imate tukaj veliko odgovornost, da zahtevate od politikov rešitve za prihodnost in naše programske usmeritve. Meni so simpatična soočenja na Planet TV, kjer je manjše število kandidatov. Zdaj so se za zmanjšanje števila kandidatov odločili tudi na RTV Slovenija in tako lahko vsaj nekoliko več poveš.

V soočenjih pa se kažejo tudi ključne razlike med posameznimi strankami. Leve stranke bi ljudem predvsem jemale. Napovedujejo revanšizem, nacionalizacijo in višje davke. Obljubljajo znižanje plač in dodatne obdavčitve hiš, stanovanj. V NSi se bomo proti temu odločno borili.

Na račun vaše kampanje po družbenih omrežjih kroži kar nekaj šal, od belih srajc na plakatih do nesreče na glavnem trgu v Zagorju.

Kdor dela, tudi greši. Če je avtobus ves mesec na poti, se zagotovo lahko zgodi tudi kakšna nesreča. Za to nesrečo smo se iskreno opravičili. Vse stroške škode, ki smo jo povzročili, bomo povrnili. Zagorjani naj zato še enkrat sprejmejo moje opravičilo, nastale stroške bomo poravnali. Glede naših belih srajc pravijo, da smo fantovska skupina ali celo novi Čuki. Ti komentarji se mi zdijo simpatični. S kampanjo smo hoteli pokazati, kdo je učinkovita ekipa, ki je v teh dveh letih naprej premikala tudi nemogoče stvari. Za nas sama srajca, pričeska ni tako pomembna, ključni se nam zdijo rezultati in vsebina. Je pa vedno dobro, če te ljudje opazijo.