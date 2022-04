Tonin na taboru NSi izpostavil učinkovitost stranke

Stranka NSi je po besedah njenega predsednika Mateja Tonina dokazala, da zna in zmore delati ter premikati stvari naprej, tudi ko gre za nemogoče projekte. Na tradicionalnem taboru stranke, ki ga je tokrat gostil Kamnik, je Tonin naštel projekte aktualne vlade in napovedal številne nove.

"V preteklih letih se nam je marsikdo posmehoval, češ, kaj pa bo ta NSi, kaj pa sploh znajo, kaj pa sploh zmorejo ... Poglejte nas danes, zaradi našega dela številni Slovenci danes živijo bolje in to dokazano bolje," je na strankarskem taboru v Termah Snovik poudaril Matej Tonin.

NSi je po njegovih besedah stranka dejanj. "Vsi, ki se peljete čez Tuhinjsko dolino ali pa čez Kamnik, lahko oprijemljivo vidite vseh pet milijonov evrov, ki jih je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec investiral v ceste. V Kamniku se dograjuje dom starejših občanov, za katerega smo zagotovili 3,6 milijona evrov, gradi se tudi šola, za katero je država zagotovila 2,3 milijona evrov, pa prenavlja se dom kulture, policija ...," je podpredsednik vlade nanizal projekte.

V NSi bodo neizprosni borci za štiri stvari

Kot je poudaril, je treba 24. aprila oditi na volitve in reči odločen ne vsem tistim, ki "nam bodo predvsem jemali". Odločitev bo sicer po Toninovih besedah preprosta: "Na eni strani imate učinkovito ekipo NSi, na drugi strani pa celo falango strank, ki napovedujejo revanšizem, nacionalizacijo in višje davke."

Po Toninovih besedah bodo v NSi neizprosni borci za štiri stvari. "Garant za naš način življenja, da se ohranijo vrednote, na katerih je zrasla Slovenija in slovenstvo," je poudaril. Gospodarstvu nameravajo omogočiti, da diha s polnimi pljuči, ne pa ga daviti z visokimi davki in pretirano birokracijo.

Izpostavil je tudi javno zdravstvo, katerega največji problem po Toninovi oceni ni denar, ampak organiziranost. "NSi bo poskrbela, da bomo v Slovenijo končno pripeljali vsem dostopno javno zdravstvo," je napovedal. "Četrta stvar, ki jo prinaša NSi, pa je več veselja do življenja," je dejal in pojasnil, da je demografska zima za Slovenijo neizprosna, reševanja problema pa se je treba lotiti takoj.

Današnje sneženje pa je po Toninovih besedah tudi simbolično sporočilo "levim vročim glavam, ki težko prebavljajo in prenašajo, da oblast v Sloveniji ni dedna in da ni nič hudega, če odgovornost za vodenje vlade od časa do časa dobi tudi naša stran, ki je učinkovita, ki zna in zmore".

Tabora se udeležuje vodstvo NSi skupaj z ministrsko ekipo in poslansko skupino ter kandidatkami in kandidati za poslance.