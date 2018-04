Vlada in novi avtomobili: za ministričin avto 80 tisočakov #video

Vlada Mira Cerarja podira rekorde z nakupi vozil: od policijskega vodnega topa do udobnih limuzin za premierja in ministre. Znesek za nakupe prevoznih sredstev, med njimi tudi tovornjakov, kombijev, helikopterjev in letal, je najvišji do zdaj - kar 22 milijonov evrov. Še pred šestimi leti je bil ta znesek več kot štirikrat nižji.