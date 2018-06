Tonin ostaja na čelu NSi

Tonin je po tajnem glasovanju izrazil zadovoljstvo zaradi podpore. Ocenil je, da se je stranka danes odločila nadaljevati z začrtano smerjo in da na naslednjih volitvah poskušajo doseči še boljše rezultate, kot so jih tokrat, ko so izboljšali volilni rezultat izpred štirih let. Bistveno je, da je stranka ostala enotna, je dodal.

Po njegovih besedah mu je sicer v razpravi podporo izrekla tudi njegova predhodnica Ljudmila Novak.

Pomembna bo uskladitev programov

Na svetu stranke so spregovorili tudi o pogovorih o bodoči koaliciji. Tonin je ponovil, da se stranka pogovarja tako z Marjanom Šarcem, s katerim sta se sestala danes, kot z Janezom Janšo, s katerim je po volitvah govoril dvakrat. Ob tem je opozoril, da bo pomembna uskladitev programov.

Šarcu je zato danes podaril program NSi in mu predlagal, naj ga pregleda in iz njega "črta, kar je zanje nesprejemljivega". Med pogoji za pristop h koaliciji na strani NSi ostajajo odprava čakalnih dob v zdravstvu, povečanje neto plač v javnem in zasebnem sektorju in pospešitev postopkov za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

V levosredinski koaliciji bi bili "malo posebni"

Tonin je priznal, da bi bila NSi v levosredinski koaliciji "malo posebna". Zato potrebujejo povratno informacijo o tem, koliko so se jim ostale stranke pripravljene približati. Če bo prvo preverjanje programov pokazalo, da je približanje možno, bodo šle v delo programske skupine po resorjih.

Tonin sicer meni, da bi bilo do ustanovne seje DZ pametno imeti vsaj obrise potencialne koalicije, "lahko pa se zgodi, da tudi teh ne bo in bomo dobili začasnega predsednika parlamenta", saj so stvari v tej sestavi tako kompleksne, da ga to ne bi začudilo. Dodal je še oceno, da nekateri podcenjujejo programsko usklajevanje.