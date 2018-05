Stranki sta si skočili v lase, jabolko spora so plakati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred odločilnim tednom predvolilne kampanje sta si na Koroškem v lase skočili stranki SD in NSi. Jabolko spora predstavlja plakatna vojna oziroma spor, kdo je komu prelepil kandidate na volilnih plakatih. V SD poudarjajo, da je s takšno prakso začela NSi, medtem ko v nasprotnem taboru odgovarjajo, da gre za sabotažo in pritlehno iskanje pozornosti volivcev.

Prva plakatna vojna se je v četrtek dopoldan odvila med strankama nekdanjih zaveznikov in političnih sopotnikov. Spor glede plakatov se je najprej vnel med SMC Mira Cerarja in Dobro državo Bojana Dobovška, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Plakati SD so bili prelepljeni s plakati NSi

Sledila je druga plakatna vojna, v kateri sta se udarili stranki SD in NSi. Vodja kampanje SD Dejan Levanič pojasnjuje, da so iz vojne izšli prelepljeni, a da ostajajo neporaženi. "Ob tem mogoče samo en nasvet za NSi. S krajo plakatov in oglasnega prostora ne dobiš nobenega glasova," je Levanič sporočil krščanskim demokratom.

Plakati prvaka NSi Mateja Tonina so se na plakatih socialnih demokratov znašli v Slovenj Gradcu. Predsednik NSi je fotografije dogodka komentiral kot provokacijo.

"Jaz kandidiram v Kamniku, tako da mi ni jasno, kako so se moji plakati lahko pojavili v Slovenj Gradcu," je poudaril Tonin. Levanič na drugi strani takšna namigovanja hitro ovrže: "Mi njegovih plakatov nimamo, tako da je vse skupaj bolj iz muhe vzeto."

"Če plakatov ni, potem marsikdo reče, da nas ni nikjer"

Tako Levanič kot Tonin sicer priznavata, da je vprašanje, ali plakati v predvolilni kampanji sploh še vžgejo. "Če jih ni, potem marsikdo reče, da nas ni nikjer," pripoveduje Levanič. Da je vse skupaj le še folklora, prizna tudi Tonin.

V predvolilni vročini bo sicer tradicionalno znašanje nad plakati slej kot prej postalo spet aktualno, pa naj gre za prelepljanje ali trganje, so še poročali na Planet TV.