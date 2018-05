Kje bodo letos dopustovali predsedniki strank?

Marjan Šarec, predsednik stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ) Foto: Bojan Puhek Marjan Šarec, predsednik stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ), dopust vsako leto preživlja na isti način in na istem kraju. Kot nam je povedal, termin rezervirajo že eno leto prej za naslednje leto.



"Pred nekaj leti smo našli miren apartma in se ga kar držimo," pravi Šarec, ki dopustuje v Selinah pri Starem Gradu v Paklenici.



Na dopustu veliko bere in ga preživlja kar se da umirjeno, sem in tja se zapeljejo na izlet. "Teden dopusta imam sam kar dovolj, se ga hitro naveličam. En teden za mano pridejo še stari starši in ostanejo z družino, jaz pa se vrnem domov in v tem tednu še doma kaj postorim po vrtu.



Dejan Židan, predsednih stranke Socialni demokrati (SD) Foto: Matjaž Vertuš

Dejan Židan, predsednik stranke Socialni demokrati (SD), se običajno za kakšen teden odpravi sam z ženo na morje, včasih se jima pridružijo tudi otroci.



Lani sta bila v Strunjanu in najraje plavala v Mesečevem zalivu, za kakšen teden ali pet dni pa gredo običajno skupaj nekam, kjer lahko hodijo ali osvajajo gore. Pogosto so v Bovcu, lani so bili tam družinsko in poleg nekaterih drugih gora osvojili Rombon.



"V tem trenutku nimamo načrtovano še nič, ker ne vemo, kako bo z datumi, imava pa z ženo željo, da bi našla prostih kakšnih pet dni, se usedla v avto, zakrožila po Evropi in obiskala nekaj gradov. To je namreč najin hobi. Ogledala bi si gradove v srednji Evropi, morda del t. i. romantične poti. Iščemo pa tudi neko možnost, da bi lahko šli z obema otrokoma skupaj v gore.



Odkar se Židan ukvarja s politiko in odkar je minister, so dopusti povezani s parlamentarnimi in vladnimi počitnicami, pred tem pa so se odpravili na dopust takoj, ko so otroci končali s šolo, je povedal Židan.



Miro Cerar, predsednik Stranke modernega centra (SMC) Foto: Ana Kovač Miro Cerar o tem, kdaj in kje bo preživel letošnji dopust, še ni odločil, saj so njegove misli osredotočene na delo v vladi in priprave na bližnje volitve.



Luka Mesec, predsednik stranke Levica Foto: Bor Slana Luka Mesec, predsednik stranke Levica, se bo po volitvah za en teden odpravil v Italijo. Čeprav je najraje nekje ob morju, gre tokrat na dopust na italijansko podeželje.



Matej Tonin, predsednik stranke Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi) Foto: Ana Kovač Matej Tonin, predsednik stranke Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi). "Dopust najraje preživim z družino nekje ob morju. Ponavadi načrtujemo dopust med parlamentarnimi počitnicami konec julija in v začetku avgusta. Letos nam zaradi volitev in povolilnega obdobja, ko se sestavlja vlada, še ni uspelo narediti natančnega dopusta z družino," je povedal, predsednik stranke Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi).

Karl Erjavec, predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) Foto: Ana Kovač Karl Erjavec, predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS), v tem trenutku še ne razmišlja o dopustu, po samih volitvah se namreč začnejo pogajanja za sestavo nove vlade, torej bo letošnje poletje zanj bolj ali manj delovno, so sporočili iz njegovega urada. Kakšen konec tedna bo preživel na svojem vikendu v Karigadorju.



Njegov dopust in prosti čas sta vedno povezana s športom. Igra tenis, teče, hodi v hribe, zelo rad s prijatelji košarkarji vrže na koš.



Alenka Bratušek, predsednica Stranke Alenke Bratušek Foto: Ana Kovač Alenka Bratušek, predsednica Stranke Alenke Bratušek.



Letos dopusta ni načrtovala, pa tudi sicer organizaciji dopusta ne posveča preveč energije, pravi. "Pomembno je, da se na dopustu spočijemo, da smo skupaj in da se imamo dobro," je povedala.



"V tem trenutku se mi zdi dopust še zelo daleč, upam pa, da bom šla, saj ga bom po volilni kampanji zelo potrebovala. Hitro po volitvah bom obiskala koncert izjemnega pevskega zbora Carmen Manet, v katerem poje moja hčerka," je povedala



O tem, kdaj načrtuje svoj dopust, smo povprašali tudi prvaka stranke SDS Janeza Janšo, odgovor bomo dodali, ko ga prejmemo.