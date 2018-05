Kaj si lahko upokojenci obetajo od Marjana Šarca in Luke Mesca? #video

Šarec in Sušnik sta se strinjala, da Slovenija potrebuje reformo pokojninskega in zdravstvenega sistema. Šarec je poudaril, da si na tem področju zastavljajo uresničljive cilje, ki pa jih je mogoče udejanjiti le v dialogu z vsemi deležniki.

Med temi cilji je Šarec na novinarski konferenci po srečanju opozoril na delo na medgeneracijskem sodelovanju in dvig odmernega deleža za pokojnino na 63 odstotkov. Kdaj in na kakšen način se bo to storilo, pa je stvar dialoga po volitvah, je pojasnil.

"Naša glavna stvar pri pokojninah je poprava odmernega odstotka, ki je absolutno prenizek, in dvig minimalne pokojnine za polno delovno dobo na 613 evrov. Nihče, ki dela 40 let, ne sme biti pod pragom revščine. Trenutno je kar polovica pokojnin nižja od tega zneska in absolutno nujno je, da to popravimo," pa je po sestanku s Sušnikom povedal Mesec.