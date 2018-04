Upokojenka Jasno Kuljaj grabila za oprsje #video

Od težaka do junaka

V nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija, bodo tekmovalci med drugim obiskali dom za ostarele in prav zato bo Jasna Kuljaj v oddaji Od težaka do junaka z Indiro in Tadejem delila nenavaden pripetljaj, ki se ji je primeril, ko ga je nekoč sama obiskala. Kaj se je zgodilo in kako se je iz zagate rešila, izveste v spodnjem videu.