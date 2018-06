Glasovi po pošti nekaterim kandidatom odnesli sedeže v parlamentu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po preštetih glasovnicah po pošti iz tujine so nekateri kandidati, ki se jim je obetal poslanski sedež, ostali praznih rok. Spremembe med poslanci so se zgodile v Levici, NSi in Stranki Alenke Bratušek, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani državne volilne komisije (DVK).