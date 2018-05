Franc Kangler poziva: Ne volite nas, volite druge stranke na desnici

Svet Nove ljudske stranke Slovenije je na današnji seji menil, da so z izgubo dveh volilnih enot "pahnjeni v pasivno volilno kampanjo, brez možnosti aktivnega sodelovanja na nacionalnih soočenjih". Svoje volivce so zato pozvali, da po svoji vesti podprejo tiste stranke na desnici, ki bodo nedvomno prestopile parlamentarni prag.

Nova ljudska stranka je v volilno tekmo vstopila z izpostavljenim predsednikom programskega sveta Francem Kanglerjem na čelu in v koaliciji s stranko Glas za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc. Volilne komisije so ob pregledu kandidatnih list za volitve v DZ ugotovile, da nekatere ne upoštevajo spolne kvote. Tako so med drugim v Novem mestu in Kranju zaradi premalo žensk na listi zavrnili listo koalicije Kangler & Primc - Združena desnica.

V koaliciji so se zaradi tega obrnili na vrhovno in ustavno sodišče. Njihove pritožbe je najprej zavrnilo vrhovno sodišče, ustavno sodišče pa pritožbe kandidatov Združene desnice ni sprejelo niti v obravnavo, ker da je zakonska določba o zastopanosti spolov na listah jasna in vsakomur razumljiva.

Minuli teden je tako že vodstvo stranke Glas za otroke in družine na korespondenčni seji sprejelo sklep, da odstopa od volitev v vseh volilnih enotah. Tega sicer formalno ne morejo storiti, so pa to naredili s pozivom svojim volivcem, naj namesto njih volijo SDS ali kakšno drugo pomladno stranko, ki lahko pride v DZ.