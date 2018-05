Erjavec: Veliko je laži, meni ves čas nekaj očitajo

Erjavec je nagovor poslanskim kandidatom in drugim, ki so na sklepnem dogodku kampanje v enem od ljubljanskih gostišč sedeli na soncu, začel z besedami: "Res je vroče, vendar tudi 3. junija bo zelo vroče." Izrazil je prepričanje, da bo stranka najmanj ponovila svoj najboljši rezultat, ki je okoli deset odstotkov.

''Samo DeSUS lahko izboljša stanje upokojencem''

"V tem mandatu je stranka dokazala, da je prava državotvorna stranka," je poudaril in zasluge za stabilizacijo javnih financ in gospodarsko rast pripisal tudi DeSUS. Spomnil je tudi na realizacijo obljub izpred štirih let, med katerimi so ponovno usklajevanje pokojnin, regres za vse upokojence in to, da ne bo nominalnega znižanja pokojnin.

Vloga DeSUS je po njegovem mnenju ključna tudi v prihodnje. Prepričan je namreč, da če stranke DeSUS ne bo v vladi, ne bodo popravili krivic upokojencem.

Foto: Bor Slana

V izjavi za medije je Erjavec volilno kampanjo označil za zelo naporno zlasti zaradi velikega števila kandidatnih list, a tudi za umazano. "Veliko je laži, meni ves čas nekaj očitajo," je dejal.

Pri tem je omenil očitke, da je upokojencem pred časom lagal, da jim bodo dali 1.000 evrov pokojnine, a da je sam dejal le, da bi lahko bile takšne pokojnine, če ne bi vsega pokradli in uničili državnih podjetij.

"Še vedno trdim, da je Slovenija dovolj bogata, da bi lahko imel vsak upokojenec, ki je delal 40 let, pokojnino 1.000 evrov, seveda je pa to stvar politične odločitve," je dodal.

Erjavec podpisal sporazum z Jankovićem

Poudaril je, da so proti prodaji državnega premoženja, kar da je glavna razlika med njihovim in programom SDS Janeza Janše. Prepričan je, da je madžarski razvojni model povsem neprimeren za Slovenijo, strah, ki ga sejejo v zvezi z migranti, pa pretiran.

Erjavec je ponovil zavzemanje za levosredinsko vlado, zaradi česar da je tudi podpisal sporazum z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Kot je dejal, ljudje v osrednji Sloveniji v glavnem pozdravljajo Jankovićevo podporo, kakih posebnih kritik pa tudi iz drugih delov Slovenije ni.

Janković, ki je prišel na srečanje po končanem uradnem delu, je medijem dejal, da sam za Erjavca predstavlja jamstvo, saj njega pa "gotovo nihče ne veže, da bi šel v vlado Janeza Janše".

Foto: Ana Kovač

Pričakuje, da bo tokrat na volitve prišlo več ljudi kot leta 2014. "To daje podlago, da bo leva opcija zmagala in tudi DeSUS bo pozitivno presenečenje," je dodal.

V uradnem delu srečanja, ki ga je s pesmijo popestril poslanski kandidat Lado Leskovar, sta spregovorila tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki meni, da je treba razumeti predvsem ljudi na socialnem obrobju, in evropski poslanec Ivo Vajgl, ki je dejal, da se Evrope polaščata populizem in ksenofobija in da tudi Slovenija ni imuna proti temu.