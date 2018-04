Bratuškova: V novi vladi bo tudi naša stranka

Alenka Bratušek je prepričana, da bo njena stranka del vladne koalicije, ki se bo izoblikovala po junijskih volitvah. Foto: STA

"Pripravili smo odličen program za še bolj odlično državo. Izkušeno in odločno ekipo, ki bo Slovenijo postavila na mesto, ki ji pripada," je dejala Alenka Bratušek. Točke, od katerih v stranki ne odstopajo, so človekove pravice, javno šolstvo, dostopno moderno javno zdravstvo, pravna država in uspešno gospodarstvo.

"Zagotoviti moramo, da bo naše gospodarstvo stabilno raslo, zagotoviti moramo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, višje plače, boljši standard ljudi in višje pokojnine. To, kar ustvarimo, pa je treba tudi pravično porazdeliti," je povedala Bratuškova.

Kdo od poslancev je prispeval tretji podpis, Bratuškova ni razkrila

Med stvarmi, ki jim po njenem prepričanju ne bo mogla ubežati nobena prihodnja vlada, je navedla zdravstvo, pogajanja s sindikati javnega sektorja ter odpravo administrativnih ovir.

Kot je pojasnila, so že zbrali dovolj podpisov za vložitev kandidatne liste, in sicer imajo tako zadostno število podpisov volivcev kot tudi tri podpise poslancev za vložitev kandidatur. Bratuškova sicer ni razkrila, kdo je poleg nje in poslanke Mirjam Bon Klanjšček še tretji podpisnik iz poslanskih vrst.

Na listi bodo kandidirali tudi župani in nekdanji poslanci

Kandidati stranke so po besedah Bratuškove odločna ekipa z izkušnjami, v kateri ima najmlajša kandidatka 20 let, najstarejši pa nekaj nad 80. Listo bodo vložili v četrtek ali ponedeljek.

Na kandidatni listi so poleg Bratuškove še nekateri člani stranke, tudi nekdanji poslanci in druge prepoznavne osebe. Župan Komna Marko Bandelli bo kandidiral za poslanca v Sežani, kandidirala bosta tudi bohinjski župan Franc Kramar ter župan Občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik.

Od nekdanjih poslancev bodo znova kandidirali Maša Kociper, Alenka Pavlič, Jerko Čehovin in Darko Jazbec. Na listi stranke so tudi nekdanji direktor Elana Jure Korošec in predsednico društva Beli obroč Milojka Vida Intihar. Direktorica hotela Diana v Murski Soboti Olga Belec bo za poslanko kandidirala v Murski Soboti, kirurg v ptujski bolnišnici Darko Jazbec pa na Ptuju.

Na konferenci tudi Čufer, Jakič, Pličanič in Dragonja

Stranka Alenke Bratušek je za tokratne volitve združila moči z lokalno stranko Rok, ki prihaja z Dolenjske. Dva izmed njihovih članov sta tako tudi uvrščena na listo stranke Bratuškove za prihajajoče volitve.

Predsednica stranke je danes tako izpostavila močno ekipo, ki stoji za programom stranke. Tega sta na današnji konferenci med drugim predstavila tudi Uroš Čufer, minister za finance v času vlade Bratuškove, in Roman Jakič, ki je bil minister za obrambo.

Današnje programske konference pa sta se udeležila še dva ministra iz njene vlade, in sicer Senko Pličanič in Metod Dragonja.