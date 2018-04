Zunanji ministri G7 obsojajo škodljivo obnašanje Rusije

V G7 so enotni glede Venezuele, Libije in humanitarnega položaja v Mjanmaru. Foto: Reuters

Britanski zunanji minister Boris Johnson je napovedal, da bodo v okviru G7 ustanovili posebno delovno skupino, ki bo spremljala obnašanje Rusije in opozarjala na dejanja, kot so računalniški napadi, širitev dezinformacij, ravnanje v Ukrajini in Siriji, poskusi umorov in podobna dejanja.

Kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland, ki je gostila srečanje, je dejala, da so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi ostudnega napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji in ruskih poskusov destabilizacije demokracij z vpletanjem v volitve. Zatrdila je, da morajo biti za takšna dejanja posledice.

Zavedajo se, da brez Rusije ni rešitve v Siriji

Nemški zunanji minister Heiko Maas je povedal, da se vsi zavedajo, da brez Rusije ne bo politične rešitve v Siriji, vršilec dolžnosti državnega sekretarja ZDA John Sullivan pa je Rusijo pozval, naj neha ovirati mir v Siriji in postane konstruktiven partner, ali pa bo morala odgovarjati.

Sullivan je povedal, da so v skupini G7 enotni glede Venezuele, Libije in humanitarnega položaja v Mjanmaru. Za zadnjega je napovedal 50 milijonov dodatne ameriške pomoči za 700 tisoč pretežno muslimanskih beguncev.

Glede Trumpa neenotni

Malce manj pa so zavezniki enotni glede ravnanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, kar zadeva iranski jedrski sporazum in carine. Maas je dejal, da bosta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel ta teden v Washingtonu prepričevala Trumpa, naj ne odstopi od iranskega jedrskega sporazuma.

Poleg Nemčije in Francije ga je podpisala tudi Velika Britanija in Johnson je povedal, da sprejemajo Trumpove obtožbe o Iranu kot motečem dejavniku v regiji, vendar pa je sporazum treba ohraniti.

Zavezniki niso tako enotni glede ravnanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, kar zadeva iranski jedrski sporazum in carine. Foto: Reuters

Iran se je v zameno za podpis sporazuma in ukinitev sankcij odpovedal prizadevanjem za izdelavo jedrskega orožja ter privolil v mednarodni nadzor. Trump je sporazum označil za katastrofo.

Sullivan ni imel pravega odgovora na vprašanje, kako lahko ZDA od Irana zahtevajo, naj spoštuje jedrski sporazum, ko same niso pripravljene na to. Vse države pa je pozval, naj vztrajajo v pritisku na Severno Korejo, dokler ta ne privoli v popolno in nepovratno jedrsko razorožitev.