Znova kroži najsmrtonosnejši virus: zaradi dveh smrti skoraj sto ljudi v karanteni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V afriški državi Gana so potrdili dva smrtna primera najbolj smrtonosnega virusa na svetu, ki ubije 90 odstotkov okuženih, zanj pa ni zdravila.

V Gani so potrdili prva dva primera smrtonosnega virusa marburg. Zelo nalezljivo bolezen povzroča virus, ki spada v isto družino virusov kot tisti, ki povzroča ebolo, piše BBC.

Kot so za sporočili iz bolnišnice v južni regiji Ashanti, sta oba okužena bolnika umrla. Analiza vzorca je pokazala, da gre za virus marburg, to pa je potrdilo tudi testiranje v Senegalu. Trenutno je v karanteni zaradi suma stika s pokojnimi 98 oseb.

Okužila sta se prek netopirjev, bolniki bruhajo kri

Za virus marburg ni zdravila, a zdravniki trdijo, da pitje vode in zdravljenje specifičnih simptomov povečata možnosti za preživetje. Virus je na človeka prešel prek sadnih netopirjev, med ljudmi pa se prenaša s telesnimi tekočinami.

Simptomi vključujejo visoko vročino, glavobol, bolečine v mišicah, bruhanje krvi in ​​krvavitev. Vladni uradniki so državljane pozvali, naj se izogibajo jamam ter naj meso pred zaužitjem dobro prekuhajo, poroča BBC.

Sadni netopirji, ki so virus prenesli na človeka, so znani tudi kot "leteče lisice", njihov razpon kril pa lahko doseže 170 centimetrov. Sadni netopirji se imenujejo zato, ker se pretežno prehranjujejo s sadjem. Živijo v tropskih območjih Azije, Avstralije, vzhodne Afrike ter na otokih v Indijskem in Tihem oceanu.

V Evropi se je virus prvič pojavil v mestu Marburg v Nemčiji, in sicer leta 1967, ko je umrlo sedem ljudi. Ta virus je bil najbolj smrtonosen v Angoli leta 2005, ko je umrlo več kot 200 ljudi.