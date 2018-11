Znameniti poševni stolp v Italiji se ravna

Arheolog Salvatore Settis je ob omenjenem dogodku poudaril, da to pomeni, da se je znameniti stolp "pomladil za dve stoletji". Strokovnjaki so dodali, da je stolp stabilen in da se njegov nagib zmanjšuje zelo počasi.

Profesor geoinženirstva na univerzi v Pisi Nunziante Squeglia, ki sodeluje z omenjeno nadzorno skupino, je pri tem kot še posebej pomembno izpostavil, da je stabilnost zvonika boljša od pričakovane.

Nagib znamenitega stolpa nastal pet let po začetku gradnje

Leta 1990 so poševni stolp prvič v skoraj 800 letih zaprli. Zaprt je ostal več kot desetletje, saj so se oblasti bale, da bi se lahko prekucnil. Takrat je bil stolp nagnjen 4,5 metra od navpičnice.

Med letoma 1993 in 2001 je nato mednarodna komisija pod vodstvom poljskega strokovnjaka Michela Jamiolkowskega delala na njegovi stabilizaciji in dosegla, da se je njegov nagib zmanjšal za 45 centimetrov.

Nagib je star skorajda toliko kot stolp, saj je nastal pet let po začetku gradnje leta 1173. Plast ilovice in peska, na katerem je zgrajen, je na južni strani mehkejša kot na severni strani stolpa. Ko so zgradili tretje nadstropje, je nestabilna podlaga razrahljala njene temelje. Gradnjo so prekinili, nato pa so jo nadaljevali in ustavili še večkrat, dokler niso leta 1380 dosegli načrtovane višine.