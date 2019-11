Vozniki kar 17 ur ujeti v snežnih zametih #video

Zimska neurja, ki se od začetka tedna z območja Skalnega gorovja na zahodu ZDA širijo po severnem delu države proti vzhodni obali, so povzročila številne odpovedi poletov in zmešnjave na cesti ravno na dan, ko se je več deset milijonov Američanov odpravljalo na pot k domačim ali na dopust za današnji praznik, zahvalni dan.

Minneapolis se je v sredo zjutraj z okolico zbudil pod debelo snežno odejo, snežno neurje pa je nadaljevalo pot v Južno Dakoto, Iowo, Michigan, Minnesoto in Wisconsin. Danes bo vplivalo tudi na vreme v New Yorku in Pensilvaniji.

Odpovedali okoli tisoč poletov

Po ZDA je bilo več prometnih nesreč z najmanj eno smrtno žrtvijo, okrog tisoč poletov je bilo odpovedanih ali pa so imeli krepke zamude.

Foto: Reuters

V snežnih zametih čakali 17 ur na pomoč

Na avtocesti blizu meje med Oregonom in Kalifornijo so vozniki zaradi snežnih zametov na rešitev čakali tudi do 17 ur. Ameriška avtomobilistična zveza (AAA) ocenjuje, da se bo do nedelje na pot odpravilo 55 milijonov Američanov in številne čaka prometna nočna mora.

New York v pričakovanju močnih sunkov vetra

V New Yorku danes pričakujejo močne sunke vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. To med drugim pomeni, da verjetno ne bo velike praznične parade balonov veletrgovine Macy's na aveniji Broadway.