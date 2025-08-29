Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
29. 8. 2025,
7.05

Osveženo pred

6 minut

Petek, 29. 8. 2025, 7.05

Vojna v Ukrajini

ZDA odobrile prodajo orožja Ukrajini v vrednosti 825 milijonov evrov

St. M., STA

zunanje ministrstvo ZDA | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški State Department je odobril prodajo orožja Ukrajini v vrednosti približno 825 milijonov dolarjev (707 milijonov evrov), je v četrtek sporočila Agencija za obrambno in varnostno sodelovanje (DSCA). Paket vključuje rakete z daljšim dosegom in pripadajočo opremo, za katero je zaprosil Kijev.

Pomembnejši dogodki dneva:

Ta predlagana prodaja bo podprla cilje zunanje politike in nacionalne varnosti ZDA z izboljšanjem varnosti partnerske države, ki je gonilna sila politične stabilnosti in gospodarskega napredka v Evropi," je DSCA zapisala v izjavi, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je običajno pri prodaji orožja v tujino, je DSCA tudi tokrat o prodaji nadalje obvestila ameriški kongres. Odobritev State Departmenta sicer še ne pomeni, da je bila pogodba o prodaji podpisana, ali da so se pogajanja zaključila, navaja agencija Reuters.

Po navedbah DSCA bodo prodajo poleg ZDA finančno podprle še Danska, Nizozemska in Norveška. Prodaja bo zajemala 3.350 raket dolgega dosega in 3.350 navigacijskih sistemov skupaj s komponentami, rezervnimi deli in drugo opremo, je še zapisala agencija pod okriljem Pentagona.

Odobritev prodaje sicer prihaja po novih obsežnih ruskih napadih na Ukrajino. V četrtek je v napadu na Kijev umrlo najmanj 23 ljudi, med njimi štirje mladoletni. Ob tem je bilo poškodovanih več stavb, vključno s prostori delegacije EU v ukrajinski prestolnici.

