ZDA in Evropa ostajata daleč od kompromisa glede Irana

Nemški zunanji minister Heiko Maas je po srečanjih v kongresu, Beli hiši in na zunanjem ministrstvu v Washingtonu novinarjem povedal, da sta Evropa in ZDA daleč od kompromisa glede iranskega jedrskega sporazuma, iz katerega je ameriški predsednik Donald Trump umaknil ZDA.

Maas je bil v torek v kongresu, kjer je predstavil nemška oziroma evropska stališča glede jedrskega sporazuma in dejal, da so v Evropi odločeni storiti vse za ohranitev sporazuma in za to, da Iran ostane del tega sporazuma.

V torek se je v Beli hiši srečal s Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom, ki mu je prav tako sporočil, da je Evropa poenotena, kar se ne bo spremenilo.

Trumpa prepričevali, naj ne kuha nove krize

Nazadnje je isto sporočilo prenesel tudi državnemu sekretarju Miku Pompeu z zunanjega ministrstva. Po srečanju ni bilo skupne novinarske konference, Maas pa je novinarjem povedal, da so daleč od kompromisa z ZDA.

Pompeo je pred kratkim v govoru napovedal uvedbo najostrejših sankcij proti Iranu in zagrozil tudi državam oziroma podjetjem, ki bodo poslovala z Iranom po uvedbi ameriških sankcij.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da Iran spoštuje sporazum iz leta 2015, s katerim se je v zameno za odpravo sankcij odpovedal razvoju jedrskega orožja.

Celotna EU, Kitajska, Rusija, ZN in celo nekateri člani Trumpove vlade so predsednika prepričevali, naj ne kuha nove krize na Bližnjem vzhodu in pusti delujoči sporazum pri miru. Trump se je odločil drugače.