Skrb vzbujajoči prizori iz države, ki je presegla brutalen mejnik

Število primerov se najhitreje povečuje v južnih in zahodnih zveznih državah, v katerih so oblasti uvedle manj stroge omejitvene ukrepe. V Kaliforniji, zvezni državi z največ prebivalci, kjer prav tako niso imeli strogih ukrepov, so ta teden zabeležili rekordno število novih primerov.

Zaradi porasta okužb znova zaostrili ukrepe

V ZDA so ta teden večkrat podrli rekord dnevnih okužb, v četrtek jih je bilo več kot 39 tisoč, poroča STA. V več zveznih državah, med drugim na Floridi in v Teksasu, so zaradi porasta okužb znova zaostrili ukrepe. Republikanska guvernerja Floride in Teksasa, ki sta zaveznika predsednika Donalda Trumpa, sta se sicer upirala uvedbi strogih omejitvenih ukrepov.

Na Floridi so v soboto potrdili rekordnih 9.500 novih primerov, v petek pa skoraj 9.000. Župan okrožja Miami-Dade Carlos Gimenez je v petek napovedal, da bo med 3. in 7. julijem znova zaprl plaže, s čimer želi preprečiti zbiranje ljudi in širjenje virusa med praznovanjem dneva neodvisnosti.

Po svetu se je z novim koronavirusom okužilo že več kot deset milijonov ljudi, covid-19 pa je zahteval že več kot pol milijona življenj.