Zasilni pristanek letala v Madridu: počila je ena od pnevmatik #video #foto

Letalo kanadske družbe Air Canada s 128 potniki na krovu se je danes po vzletu vrnilo na letališče v Madridu zaradi tehničnih težav, so potrdili pri kanadski družbi. Za zasilni pristanek je letalo prosilo, ker je pri vzletu počila ena od desetih pnevmatik.

Letalo je bilo na poti v Toronto, a je kmalu prosilo za zasilni pristanek. Piloti letala boeing 767-300 so pred pristankom štiri ure leteli v krogu nad špansko prestolnico, da so porabili čim več goriva. Na letališču v Madridu so pristali okoli 19. ure, poroča STA.

Družba Air Canada je v izjavi potrdila, da je imelo letalo težave z motorjem in da je počila ena od desetih pnevmatik. Španska agencija za nadzor letalstva je sicer sporočila, da je del pnevmatike odletel v motor in ga poškodoval, še piše STA.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters