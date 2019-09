Zaseženi tanker Stena Impero vplul v Dubaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo in ki ga je Iran pred več kot dvema mesecema zasegel v Hormuški ožini, je danes vplul v Dubaj, je razvidno s spletnih strani, ki spremljajo pot tankerjev. Tanker je v petek izplul iz pristanišča Bandar Abas in je zapustil iranske ozemeljske vode.

Iranske oblasti so v ponedeljek sporočile, da lahko tanker svobodno izpluje. So pa v petek ponovile, da kljub temu, da ladja lahko izpluje, njen primer oz. preiskava ostajata odprta. Kapitan in posadka tankerja naj bi podpisali izjavo, "da nimajo nobenih zahtev".

Tanker pod britansko zastavo je iranska revolucionarna garda 19. julija obkolila z bojnimi ladjami in ga odvedla v pristanišče Bandar Abas. Kot so tedaj utemeljili v Teheranu, naj bi tanker trčil v ribiško ladjo in nato izključil transponder ter ne odgovarjal na klice v sili. S tem naj bi kršil mednarodno pomorsko pravo.

Zaseg tankerja Stena Impero je zaostril napetosti med Iranom in Veliko Britanijo, ki jih je v začetku julija sprožil britanski zaseg iranskega supertankerja Grace 1 pri Gibraltarju, ker naj bi ta kršil sankcije proti Siriji.

Iran je Steno Impero zasegel le nekaj ur potem, ko je gibraltarsko vrhovno sodišče odločilo, da mora Grace 1 v Gibraltarju ostati še 30 dni. Tedaj je sicer poudaril, da ne gre za povračilni ukrep.