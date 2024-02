Zaradi umora 11-letne deklice mu grozi smrtna kazen #video

Minuli četrtek je McDougal, družinski prijatelj dekličinega očeta, obljubil, da bo deklico pospremil do bližnje avtobusne postaje. Isti dan so deklico prijavili kot pogrešano, njeno truplo pa so v torek našli potapljači v reki Trinity.

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil omenjeni portal, piše, da je bila ob njenem truplu privezana velika skala, uradni vzrok njene smrti pa še preiskujejo.

11-year-old Texas girl, Audrii Cunningham, found dead in the Trinity River after days-long search. Her father's friend, who lived behind their house, is the suspect pic.twitter.com/Ol3zoQnkVh — BNO News (@BNONews) February 20, 2024

Živel je v prikolici na posesti dekličine družine

"Izražam globoko sočutje in sožalje vsem, ki so Audrii poznali, skrbeli zanjo in jo imeli radi," je po najdbi trupla dejal šerif Byron Lyons, zadolžen za preiskavo dekličine smrti. "Nadaljevali bomo s preiskovanjem, da bi zagotovili pravico za Audrii," je še dodal.

Obtoženi Don Steven McDougal je bil sicer prijatelj dekličinega očeta. Živel je v prikolici na njihovem posestvu v Teksasu, deklico pa je večkrat pospremil do avtobusne postaje v soseščini. Ko je deklica minuli četrtek izginila, se je pridružil iskalni akciji. Kot je povedal šerif, je trkal na vrata sosedov in spraševal, ali je kdo deklico videl.

Dan po tem, ko so deklico razglasili za pogrešano, se je obtoženi oglasil tudi na družbenih omrežjih. Zapisal je, da ni kriv za njeno izginotje in da ni "naredil nič slabega". "Zaslišali so me, ker sem bil zadnji, ki sem jo videl. Ne bežim ali se skrivam. Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi jo našel. Nič nisem storil narobe," je zapisal.

Obtoženi Don Steven McDougal je bil prijatelj dekličinega očeta. Foto: Profimedia