Zaradi nepremičninskih afer odstopil hrvaški minister za upravo

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je danes sprejel odstop ministra za upravo in političnega sekretarja HDZ Lovra Kuščevića. Hrvaški mediji so v minulih dneh poročali o številnih njegovih nepremičninskih aferah, medtem ko je bil župan občine Nerežišča na otoku Brač.

Andrej Plenković in Lovro Kuščević sta stopila pred novinarje na sedežu HDZ po srečanju vrha stranke. Hrvaški premier je povedal, da je sprejel Kuščevićev odstop z obeh položajev in da bo zdaj že nekdanji minister nadaljeval svoje delo kot poslanec HDZ v hrvaškem saboru. Plenković je dodal, da so zgodbe, ki so jih mediji povezovali s Kuščevićem, škodile stranki in tudi nekdanjemu ministru osebno.

Tudi Kušćević je dejal, da se zaveda negativne percepcije, ki obremenjuje delo vlade in stranke, vendar je tudi danes vse obtožbe zanikal.

Kupovali poceni kmetijska zemljišča

Hrvaški mediji že dva tedna podrobno poročajo o tem, kako so 44-letni Kuščević, takrat še kot župan občine Nerežišća, in člani njegove družine kupovali poceni kmetijska zemljišča, ki jih je potem občinska uprava spreminjala v zazidljiva zemljišča.

Kuščević naj bi nato zemljišča prodajal za nekajkrat višjo ceno. Prav tako je lastnik več vrednih nepremičnin na Braču, za katere hrvaški mediji trdijo, da jih ni bilo mogoče pridobiti glede na prihodke Kuščevićeve družine. Med drugim naj bi kršil zakone, ker svojih nepremičnin vrsto let ni vpisal v kataster.

Odstop ministra za upravo so kot vprašanje moralne in politične odgovornosti prejšnji teden zahtevali vladni koalicijski partnerji iz Hrvaške narodne stranke (HNS). Na Hrvaškem so ugibali, ali se bo Plenković odločal med Kuščevićem in sodelovanjem s HNS ali pa se bo zahvalil tudi ministru in koalicijskemu partnerju. Za torek je napovedano srečanje vladne koalicije.

Pokazal, da si ne prizadeva za zaščito javnega interesa

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je prav tako prejšnji teden v parlamentu sprožila postopek za odpoklic Kuščevića. Zahtevo je podprla tudi večina preostalih opozicijskih strank. V zahtevi so med drugim navedli, da je Kuščević kot župan občine Nerežišća in tudi kot minister pokazal, da si ne prizadeva za zaščito javnega interesa.

"Svoje zasebne premoženjske interese je kontinuirano postavljal pred javne ter z zlorabo položajev, ki jih je zasedal, pridobil milijonsko premoženjsko korist," so zapisali v predlogu interpelacije.

Kuščević je bil v obdobju od leta 2005 do 2016 trikrat izvoljen za župana občine Nerežišća. Bil je minister za prostorsko ureditev in gradbeništvo tudi v prejšnji, kratkotrajni hrvaški vladi premierja Tihomirja Oreškovića leta 2016. Na tem položaju je ostal tudi, ko je vodenje vlade prevzel Plenković. Na čelo ministrstva za upravo je prišel junija 2017, ko je po izstopu stranke Most neodvisnih list v vlado vstopila HNS.