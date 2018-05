Ob avstrijskem nadzoru nad ustaškimi simboli v Pliberku najmanj ljudi do zdaj

Deželna vlada avstrijske Koroške je letos prvič opozorila, da bodo ostro kaznovali vse, ki bodo kazali privrženost in simpatije do ustaškega gibanja. Razen uradnih zastav Avstrije, Hrvaške ter Hrvatov iz Bosne in Hercegovine druga obeležja ali transparenti niso dovoljeni, prav tako ne druge tuje zastave. Foto: STA

Deželna vlada avstrijske Koroške je letos prvič opozorila, da bodo ostro kaznovali vse, ki bodo kazali privrženost in simpatije do ustaškega gibanja. Razen uradnih zastav Avstrije, Hrvaške ter Hrvatov iz Bosne in Hercegovine druga obeležja ali transparenti niso dovoljeni, prav tako ne druge tuje zastave.

Nadzor so avstrijske oblasti začele izvajati že na meji s Slovenijo in kot poroča hrvaški časnik Večernji list, naj bi celo zaprli glavni mejni prehod, prek katerega so običajno v Pliberk prihajali Hrvati, zato so ti poiskali alternativne poti.

Foto: STA

Žalna slovesnost se je začela z mašo

Komemoracija za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH), a tudi civilisti, se je začela okoli poldneva in za zdaj poteka mirno, brez incidentov, še poroča Večernji list.

Žalna slovesnost se je začela z mašo, ki jo vodi Želimir Puljić. Ta je na začetku maše zbrane pozval, naj v prvi vrsti molijo za duše na tisoče pobitih, ki ležijo v množičnih grobiščih brez imena in obeležja.

Na slovesnosti je prisoten tudi predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković, ki pa je bil ob prihodu na prizorišče deležen glasnih žvižgov. Prisotni so tudi ministri Tomo Medved, Lovro Kuščević, Milan Kujundžić in Goran Marić, pa tudi drugi vidni člani hrvaške politike, zlasti vladajoče HDZ, kot npr. Vladimir Šeks in Bruna Esih. Prisoten je tudi hrvaški član predsedstva BiH Dragan Čović.

Tradicionalna slovesnost v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev pri Pliberku. Hrvaški minister Lovro Kuščević, podpredsednik hrvaškega parlamenta Milijan Brkić, ministra Tomo Medved in Goran Marić, predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković in hrvaški član predsedstva BiH Dragan Čović. Foto: STA

Prvič so se na slovestnosti zbrali tudi protestniki

Prvič pa so se na tej slovesnosti zbrali tudi protestniki. Kot še poroča Večernji list, se jih je zbralo nekaj sto.

V spomin na dogodek iz leta 1945

Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več deset tisoč poraženih hrvaških vojakov, ustašev in domobrancev. Po navedbah hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95 tisoč ljudi, večinoma vojakov.

Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, ostale so v t. i. kolonah smrti prisilili v pešačenje po krajih takratne Jugoslavije. Pri tem je več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na Hrvaškem imenujejo križev pot.