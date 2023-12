Zaradi astronomske položice je doživela infarkt in umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska je novembra doživela infarkt, potem ko je izvedela, da njen račun za vodo za obdobje od avgusta do oktobra znaša 15.339 evrov in da je banka del tega zneska že trgala z njenega računa. Prepeljali so jo v bolnišnico v Sanremu na severu Italije.

Ponudnik vodovodnih storitev je kasneje priznal, da je šlo za pomoto in da je ženska v tem obdobju porabila le nekaj kubičnih metrov vode v skupni vrednosti 55 evrov. Zdravje 88-letnice se kljub temu ni izboljšalo. Njena družina si prizadeva za preiskavo primera.

Napaka na računu za vodo je bila domnevno posledica okvare števca ali napake pri odčitavanju števca.