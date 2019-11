Zaradi afere odstavili vrh hrvaškega vojaškega letalstva

Hrvaška predsednica in vrhovna poveljnica oboroženih sil Kolinda Grabar-Kitarović je upokojila poveljnika hrvaškega vojaškega letalstva, generala Mateja Mikića, zaradi škandala v letalskem oporišču v Zadru, ko so trije piloti prevažali osumljenega tihotapca orožja. Odstavili so tudi celotno vodstvo oporišča, so uradno potrdili v Zagrebu.

Hrvaški mediji, ki so se sklicevali na neimenovane vire iz državnega vrha, so poročali, da je Kolinda Grabar-Kitarovićeva s soglasjem obrambnega ministra Damirja Krstičevića na položaj poveljnika vojaškega letalstva imenovala dozdajšnjega Mikićevega namestnika Michaela Križanca.

Zaradi škandala so zamenjali tudi druge poveljnike v oporišču v Zemuniku. Od brigadirja Maria Pleša je poveljstvo prevzel brigadir Željko Ninić. Odstavili so tudi poveljnike vojaške policije, letalskega voda in eskadrilje v Zemuniku, je v ponedeljek zvečer poročala RTL.

V zadrskem oporišču so ugotovili številne varnostne pomanjkljivosti, potem ko je bilo potrjeno, da so piloti pred dvema mescema preoblekli 36-letnega tihotapca orožja v pilotsko uniformo in pripeljali v oporišče Zemunik pri Zadru. Nato naj bi ga peljali z vojaškimi helikopterji v okviru svojih rednih nalog.

Iz skladišča v Zemuniku ni bilo odtujeno nobeno strelivo

Načelnik generalštaba hrvaške vojske, general Mirko Šundov, je nato na današnji novinarski konferenci v vojaškem letalskem oporišču v Zagrebu potrdil omenjene spremembe v vrhu hrvaškega vojaškega letalstva in letalske baze v Zadru. Sporočil je tudi več podrobnosti o preiskavi proti vpletenim v škandal in o stanju v hrvaškem vojaškem letalstvu.

Povedal je, da so disciplinsko ovadili tudi vojaškega policista, ki je bil v službi na vhodu v oporišče, ko so piloti pripeljali osumljenega tihotapca orožja. Povedal je tudi, da je sporni polet potekal s helikopterjem bell in ne kiowa warrior, kot so sprva poročali mediji.

Iz skladišča streliva v Zemuniku ni bilo odtujeno nobeno strelivo, ki bi ga lahko povezali s spornim dogodkom, je še izpostavil. Potrdil je, da so se zgodile "določene manipulacije s strelivom v oporišču", a je potrdil prejšnje navedbe hrvaškega obrambnega ministrstva, da v vojaških helikopterjih niso tihotapili nobenega streliva, niti orožja.

Suspendirali tri pilote

Šundov je še povedal, da so tri pilote suspendirali. Poleg postopka na civilnem sodišču jih čaka tudi postopek na vojaškem disciplinskem sodišču. Kot je dodal, ni potrebe, da bi posebej okrepili varnost v hrvaških vojašnicah, temveč je treba učinkovito uveljaviti obstoječe varnostne ukrepe.

Potrdil je, da v komisiji generalštaba in poveljstva vojaškega letalstva še vedno ugotavljajo vse okoliščine dogodka, predvsem kar zadeva vse odgovorne osebe, vključno z nižjimi častniki, ki so bile v službi v času spornih dejanj.

Povedal je tudi, da bodo v Zemuniku 11. decembra, kot je tudi načrtovano, slovesno odprli posebno multinacionalno letalsko središče (MSAP) v okviru zveze Nato. Gre za uresničitev lanskega dogovora Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o ustanovitvi vojaškega oporišča za urjenje letalskih posadk za posebne vojaške operacije. Mentorji programa bodo iz Italije, Poljske in ZDA.

Zadrska policija je prejšnji teden sporočila, da so kazensko ovadili šest oseb zaradi nedovoljenega posedovanja, izdelave in nabave orožja in eksplozivnih sredstev. Med preiskavo prostorov, ki so jih uporabljali osumljenci, so našli večjo količino različnega vojaškega streliva. Povedali so, da so med ovadenimi trije vojaški piloti in trije civilisti.

Nekateri izmed ovadenih, vključno z dvema pilotoma, so bili tudi člani istega strelskega kluba iz Zadra. Med njimi je tudi dozdajšnji poveljnik oporišča v Zemuniku Pleša, so poročali hrvaški mediji.