Zakaj je Spiderman obiskal papeža Frančiška? #video

Moški, oblečen v kostum superjunaka, je v VIP-loži na trgu pred Baziliko svetega Petra v Vatikanu prisluhnil maši papeža Frančiška. Sedel je skupaj s preostalimi verniki, za katere je bilo videti, da jih gost, oblečen v oprijet modro-rdeč kostum in z masko na obrazu, nič ne moti.

Spiderman je skupaj s preostalimi verniki v VIP-loži prisluhnil maši papeža Frančiška. Foto: Reuters

Spiderman z velikim srcem

Za podobo Spidermana se skriva 27-letni Mattia Villardita, ki s svojim delom riše nasmehe na obraze bolnih otrok. Oblečen v superjunaka namreč obiskuje bolnišnice po Italiji in tako bolnim otrokom polepša vsaj kakšen dan.

Prav zaradi njegovega dela in izjemne srčnosti ga je papež povabil k maši. 27-letni Mattia je papeža spoznal in se z njim tudi rokoval. Lani je njegova dobra dela prepoznal italijanski predsednik Sergio Mattarella in ga za to tudi nagradil.